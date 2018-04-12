Aşk şehri Siğnaği'de sevgi dolu beş gün

Siğnaği'ye nasıl gidebiliriz?

Öncelikle şunu belirteyim ki, Siğnaği'de havaalanı yok. Amma ne mutlu ki, başkent Tiflis'e çok yakın. Kısacası gelirken Tiflis hava alanını kullanıp, uluslararası terminalden otobüsle Siğnaği'ye ulaşabilirsiniz. Yol da fazla uzun sürmez.

Konaklama

Gezginlerin en çok soru sorduğu konu da şu sanırım, şehirde nerede kalabilirim?

Siğnaği'nin her sokağında konuk evleri var desem yanılmam. Lüks otel çok az. Bir de Siğnaği evleri çok meşhurdur. Derler ki, eski gürcü ev mimarisi Tiflis ve Siğnaği'dedir. Burada her kes gürcü usulü inşa edilmiş evini turistler için yerleşim alanı olarak kullanıyor. Fiyatlar da cebinize uygun diye bilirim. Gecesi 20-30 gürcü larisine kolayca iyi bir konuk evi bulabilirsiniz.

Siğnağinin gezilecek yerleri

Bu bölüme geçmeden önce kısaca şehrin tarihinden bahs etmek isterim. Siğnaği Gürcistan'ın en küçük şehirlerinden sayılır. Şehre 6 giriş kapısı var. Siğnaği adeta bir kalenin içinde gibi. Aslında gibi dememiz pek doğru sayılmaz. Çünkü şehir gerçekten de kalenin içinde. Eskiden Dağıstan kabileleri şehre soygun amaçlı saldırılar yaparmış. 1762 yılında Kartli-Kaheti kralı II İrakli Siğnaği'yi baştan başa savunma kalesiyle kapsadı. O gün bu gündür şehir büyük bir kalenin içinde. Kalenin şehrin merkezinden geçen bazı hisseleri Çin Seddi'ni anımsatıyor. Şunu da söyleyeyim kale duvarları üzerinde yürümek pek kolay değil. Amma duvarların sonuna doğru gelirken şehre açılan manzara tüm zorlukları aşmanıza değer.

Aziz Georgi Kilisesi

Siğnaği'de eski mimari yapıya sahip 3 ortodoks kilisesi mevcut. Listede Aziz Georgi kilisesi de yer alıyor. Mimari yapı şehir merkezinde. Diğer kiliselerle kıyasladığımızda Aziz Georgi daha büyükve gösterişli. Kiliseye giden yol uzun merdivenlerden geçiyor. Görünüşüne bakılırsa, uzun zamandır tadilat yapılmadığı her halinden belli. Amma bu kilisede ibadet edilmesine engel olmuyor. Gün içinde kilisenin ziyaretçileri çok. Günlük tura gelen ruslar da kiliseye ibadet için geliyor.

Aziz Stefan Kilisesi

Aziz Stefan kilisesi de şehir merkezine çok yakın. Eski yapının yüksekliğinden şehir manzarası çok güzel gözüküyor. Gün içinde kilisenin yüksekliğinden şehri izleyen turistler arasında kendine yer edine bilene helal olsun deriz. Çünkü kilisenin ziyaretçileri o kadar fazla ki, bu mimarlık yapıtının giriş kapısından içeri gire bilmek neredeyse imkansız.

Etnografya parkı ve müzesi

Etnografya parkına gide bilmek için küçük ormandan geçmeniz gerek. Parkın içinde Etnografya müzesi ve gürcü usulü restoran var. Etnografya müzesine giriş kişi başına 3 lari. Müze çok küçük. İçinde tarımda və günlük kullanılan eşyalar, eski haritalar, ulusal giysiler, müzik enstrümanları sergileniyor.

Siğnağinin en yüksek tepesi

Bu alanın yol tarifini vermemize gerek yok derim. Çünkü muhtemelen ya ayaklarınız kendiliğinden sizi buraya götürecek ya da elinde dürbün müşteri bekleyen yaşlı amcalar el işaretiyle sizi çağırarak Siğnağinin en yüksek tepesiyle tanıştırmış olacak. Şehrin bu semtinden dağlara açılan manzarayı ve Alazani vadisini daha yakından görmeniz mümkün. Alazani vadisinin gece manzarası mutlaka görülmeye değerler listesinde.

"Eşek üzerinde hekim" heykeli

Bu heykel şehrin sembollerinden sayılır. Siğnağiye gelen her turistin heykelle komik resimleri bulunuyordur mutlaka. Aynı Pisa kulesi gibi hekimle de çekilmeyen fotoğraf pozu kalmamıştır sanırım.

Siğnağide ne yemeli?

Şehirde hem lüks restoranlar hem de gürcü mutfağının tüm örneklerini sunan küçük mekanlar bulunuyor. Dilerseniz ikinci seçenek cebinize daha uygun. Bu tür mekanlardan bir kaçı Etnografya parkına giden yolun üzerinde.

Siğnağide gece hayatı

Hava karardığında şehirde hayat kaynıyor sanki. Günlük tura gelenler şehri terk etmiş oluyor. Gün içinde az sayıda rastladığımız yerli vatandaşlar ise turistlerin azalmasıyla sokaklarda rahat nefes alıyor. Geceleri bar ve publarda takılmak isteyen gezginler için seçenekler çok. Kısacası, Siğnağide rengarenk bir gece geçire bilmeniz için her şey var. Siğnağide gece hayatıyla gezi notlarımı tamamlıyorum değerli gezginler. Umarım notlarım faydalıdır ve bu yazın Siğnağide tatil planları yapmanız için yeterlidir. Size de bize de bol-bol seyahatlar dileğiyle...

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