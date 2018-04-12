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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aşk şehri Siğnaği'de sevgi dolu beş gün
Seyahat
Nermin Kerim
12.04.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Aşk şehri Siğnaği'de sevgi dolu beş gün

Gürcistan denince aklımıza öncelikle Tiflis ve ya Batum geliyor, aslında bu küçük ülkenin keşf edecek o kadar güzel şehirleri var ki. Siğnaği'den bahsedelim mesela. Adına aşk şehri deniyor. Aslında aşk adı pek yakışmış Siğnaği'ye. Bu minik, kasaba ruhlu şehir adeta aşk dolu, sevgi dolu. Sokaklarında cıvıl-cıvıl aşıklar dolanıyor. Yeni dünya evine girmiş çiftler ellerinde çiçekler, gülerek ilerliyor  sokaklarda. Kısa bir bilgiyi paylaşmadan edemeyeceğim. Siğnaği'de kıyılan nikah ve verilen nikah cüzdanı dünyanın dört bir yanında geçerli. Peki bizimle birlikte aşk dolu sokaklarda kaybolmaya ne dersiniz? O zaman kemerlerinizi sıkıca bağlayın çünkü büyük bir hızla Siğnaği'ye uçuyoruz.

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Siğnaği'ye nasıl gidebiliriz?

Öncelikle şunu belirteyim ki, Siğnaği'de havaalanı yok. Amma ne mutlu ki, başkent Tiflis'e çok yakın. Kısacası gelirken Tiflis hava alanını kullanıp, uluslararası terminalden otobüsle Siğnaği'ye ulaşabilirsiniz. Yol da fazla uzun sürmez.

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

Konaklama
Gezginlerin en çok soru sorduğu konu da şu sanırım, şehirde nerede kalabilirim?

Siğnaği'nin her sokağında konuk evleri var desem yanılmam. Lüks otel çok az. Bir de Siğnaği evleri çok meşhurdur. Derler ki, eski gürcü ev mimarisi Tiflis ve Siğnaği'dedir. Burada her kes gürcü usulü inşa edilmiş evini turistler için yerleşim alanı olarak kullanıyor. Fiyatlar da cebinize uygun diye bilirim. Gecesi 20-30 gürcü larisine kolayca iyi bir konuk evi bulabilirsiniz.

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

Siğnağinin gezilecek yerleri

Bu bölüme geçmeden önce kısaca şehrin tarihinden bahs etmek isterim. Siğnaği Gürcistan'ın en küçük şehirlerinden sayılır. Şehre 6 giriş kapısı var. Siğnaği adeta bir kalenin içinde gibi. Aslında gibi dememiz pek doğru sayılmaz. Çünkü şehir gerçekten de kalenin içinde. Eskiden Dağıstan kabileleri şehre soygun amaçlı saldırılar yaparmış. 1762 yılında Kartli-Kaheti kralı II İrakli Siğnaği'yi baştan başa savunma kalesiyle kapsadı. O gün bu gündür şehir büyük bir kalenin içinde. Kalenin şehrin merkezinden geçen bazı hisseleri Çin Seddi'ni anımsatıyor. Şunu da söyleyeyim kale duvarları üzerinde yürümek pek kolay değil. Amma duvarların sonuna doğru gelirken  şehre açılan manzara tüm zorlukları aşmanıza değer.

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

Aziz Georgi Kilisesi

Siğnaği'de eski mimari yapıya sahip 3 ortodoks kilisesi mevcut. Listede Aziz Georgi kilisesi de yer alıyor. Mimari yapı şehir merkezinde. Diğer kiliselerle kıyasladığımızda Aziz Georgi daha büyükve gösterişli. Kiliseye giden yol uzun merdivenlerden geçiyor. Görünüşüne bakılırsa, uzun zamandır tadilat yapılmadığı her halinden belli. Amma bu kilisede ibadet edilmesine engel olmuyor. Gün içinde kilisenin ziyaretçileri çok. Günlük tura gelen ruslar da kiliseye ibadet için geliyor.

Aziz Stefan Kilisesi

Aziz Stefan kilisesi de şehir merkezine çok yakın. Eski yapının yüksekliğinden şehir manzarası çok güzel gözüküyor. Gün içinde kilisenin yüksekliğinden şehri izleyen turistler arasında kendine yer edine bilene helal olsun deriz. Çünkü kilisenin ziyaretçileri o kadar fazla ki, bu mimarlık yapıtının giriş kapısından içeri gire bilmek neredeyse imkansız.

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

Etnografya parkı ve müzesi

Etnografya parkına gide bilmek için küçük ormandan geçmeniz gerek. Parkın içinde Etnografya müzesi ve gürcü usulü restoran var. Etnografya müzesine giriş kişi başına 3 lari. Müze çok küçük. İçinde tarımda və günlük kullanılan eşyalar, eski haritalar, ulusal giysiler, müzik enstrümanları sergileniyor.

Siğnağinin en yüksek tepesi

Bu alanın yol tarifini vermemize gerek yok derim. Çünkü muhtemelen ya ayaklarınız kendiliğinden sizi buraya götürecek ya da elinde dürbün müşteri bekleyen yaşlı amcalar el işaretiyle sizi çağırarak Siğnağinin en yüksek tepesiyle tanıştırmış olacak.  Şehrin bu semtinden dağlara açılan manzarayı ve Alazani vadisini daha yakından görmeniz mümkün. Alazani vadisinin gece manzarası mutlaka görülmeye değerler listesinde.

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

"Eşek üzerinde hekim" heykeli

Bu heykel şehrin sembollerinden sayılır. Siğnağiye gelen her turistin heykelle komik resimleri bulunuyordur mutlaka. Aynı Pisa kulesi gibi hekimle de çekilmeyen fotoğraf pozu kalmamıştır sanırım.

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

Siğnağide ne yemeli?

Şehirde hem lüks restoranlar hem de gürcü mutfağının tüm örneklerini sunan küçük mekanlar bulunuyor. Dilerseniz ikinci seçenek cebinize daha uygun. Bu tür mekanlardan bir kaçı Etnografya parkına giden yolun üzerinde.

Siğnağide gece hayatı

Hava karardığında şehirde hayat kaynıyor sanki. Günlük tura gelenler  şehri terk etmiş oluyor. Gün içinde az sayıda rastladığımız yerli vatandaşlar ise turistlerin azalmasıyla sokaklarda rahat nefes alıyor. Geceleri bar ve publarda  takılmak isteyen gezginler için seçenekler  çok. Kısacası, Siğnağide rengarenk bir gece geçire bilmeniz için her şey var. Siğnağide gece hayatıyla gezi notlarımı tamamlıyorum değerli gezginler. Umarım notlarım faydalıdır ve bu yazın Siğnağide tatil planları yapmanız için yeterlidir. Size de bize de bol-bol seyahatlar dileğiyle...

Aşk şehri Siğnağide sevgi dolu beş gün

 Fotoğraflar: 

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