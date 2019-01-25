Artık sadece 300 kişi kabul edecek!
Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest, aynı zamanda dünyanın en yüksek çöplüğü olarak anılıyor. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği ve tırmanış yaptığı Everest'te gerçekleştirilen tırmanışların büyük bir çöp yığını oluşturması sonucunda, Çin hükümeti konuyla ilgili önlem alarak Everest ziyaretlerini kısıtlayarak bölgedeki çöpleri temizleyeceğini ve bugüne kadar bulunmamış cesetlerin getirileceğini açıkladı.
Everest Dağı'na tırmanmak, özellikle dağcılık ile ilgilenen çoğu kişi için en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor. Her yıl, Everest'e tırmanış yapanların sayısı, bir önceki yıla göre artış gösteriyor. Tırmanış sayısının artması ise, Everest'te biriken çöp miktarını da yükseltiyor.
Everest Dağı, Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alıyor. Çinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, her yıl Everest'in Çin tarafında bulunan bölgeyi 60 bin dağcı ziyaret ediyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönmüş durumda. Bu sebeple Çinli yetkililer, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacıyla dağa yapılacak ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Bundan böyle Everest yılda en fazla 300 kişinin ziyaretine açık olacak.
Çöp yığını, dağcıların boş oksijen tüpleri, plastik atıklar, geri dönerken taşımak istemedikleri eşyalar gibi daha birçok malzemeyi barındırırken, aynı zamanda tırmanış sırasında hayatını kaybeden dağcıların cesetlerini de içeriyor. Temizleme çalışmaları esnasında, daha evvel ulaşılamayan veya getirilemeyen cansız bedenleri de getireceklerini açıklayan yetkililer, bu nedenle bölgede az yoğunluğa ihtiyaç duyduklarını açıkladı.
Everest'in Nepal tarafında ise, ilkbahar sezonunda gelen dağcılarla birlikte zirveye dev çöp poşetleri yollanıyor. Yetkililerin ise daha sonra bu poşetleri helikopterle toplayacakları belirtiliyor
Yorumları Göster
Yorumları Gizle