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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Arjantin'deki Orta Çağ kasabası: Campanopolis
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: AA, Alamy
25.11.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Arjantin'deki Orta Çağ kasabası: Campanopolis

Arjantin'de Orta Çağ Avrupası mimarisiyle inşa edilen binaları, taş evleri ve dar sokakları ile açık hava müzesi Campanopolis, ziyaretçilerine tarihte yolculuk etme fırsatı sunuyor.

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan, adını tasarımcısı Antonio Campana'nın soyadıyla, Yunanca "şehir" anlamına gelen "polis" sözcüğünün birleşiminden alan Campanopolis, 200 hektarlık bir alanı kapsıyor. Campanopolis'in kuruluş hikayesi, mimar veya mühendis olmayan hatta yükseköğrenim dahi görmeyen Campana'nın, "kendi şehrini kurma" hayaliyle, içinde göller, nehirler ve ormanın bulunduğu alanı satın almasıyla başladı.

Arjantindeki Orta Çağ kasabası: Campanopolis


Buenos Aires eyaletindeki Gonzalez Catan bölgesinde satın aldığı arazi, önce devlet tarafından çöplük olarak kullanılmak için elinden alınsa da Campana, uzun uğraşlar sonucu orayı geri almayı başardı. Campana'nın kendi tasarladığı, geri dönüşümden elde edilen materyaller ve antika eşyalarla inşa edilen Latin Amerika'nın ilk Orta Çağ kasabası niteliğindeki Campanopolis, 100 binden fazla ağacı ve orada yaşayan hayvanlarla korunmuş alanlardan biri olarak öne çıkıyor.

Tarihin izleriyle süslenmiş binalar, göller ve bahçeler içeren Campanopolis'te, Campana'nın eserlerini topladığı, demir parmaklık ve ahşap müzesi gibi küçük müzeler de bulunuyor. Campanopolis'in tasarımında, Campana'nın Avrupa'ya yaptığı seyahatlerin ve İspanyol mimar Antonio Gaudi'ye olan hayranlığının etkisi olduğu biliniyor. Yalnızca cumartesi günleri bilet alarak girilen Campanopolis, haftanın kalan günleri kapılarını toplu ziyaretçilere açıyor. Turist kafilelerinin ziyaret listesinde bulunan bu açık hava müzesine yılda binlerce turist, şehirden uzak olmasına rağmen ziyarete geliyor. Turistik merkez olan Campanopolis'te doğum günü, fotoğraf çekimi, düğün ve toplantılar gibi çeşitli etkinlikler de düzenlemek mümkün.

Arjantindeki Orta Çağ kasabası: Campanopolis


Antonio Campana

İtalyan göçmeni bir aileye mensup olan Antonio Campana, 1933 yılında, Buenos Aires eyaletine bağlı Avellaneda şehrinde doğdu. Çalışmak zorunda olduğu için yalnızca 6'ncı sınıfa kadar eğitim alan Campana, öğrenci olarak girdiği, yöneticileri İtalyan olan bir kurumda sekreterlik yapmaya başladı. Çalışkanlığı ve girişimciliğiyle tanınan Campana, henüz 20'li yaşlarındayken ilk iş yerini açtı ve girişimcilik alanında işlerini büyüterek devam ettirdi. Campana, 50'li yaşlarda kansere yakalanırken, doktorlar tarafından kendisine "en fazla 5 yıl" ömür biçilmesine rağmen, 2008 yılında 75 yaşındayken hayatını kaybetti. Antonio Campana'nın kanserle mücadelesinde, stresten uzaklaşıp kendisini hayali olan Campanopolis'i kurmaya adamasının büyük rol oynadığı belirtiliyor.

 

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