Antik çağlara uzanan en değerli müze: Fitzwilliam
İngiltere'nin Cambridge şehri merkezindeki Fitzwilliam Müzesi, içinde barındırdığı antik çağlara kadar dayanan antik eserlerin yanı sıra, güzel sanatların önemli ustalarının yapıtlarıyla her yıl 300 binin üzerinde ziyaretçiyi çekiyor.
Fitzwilliam Müzesi, 1816'da 7. Fitzwilliam Viskontu'nun kendi kütüphanesini ve sanat koleksiyonunu üniversiteye miras bırakmasıyla kurulmuş. Neo Klasik mimariye sahip müze daha sonra Cambridge Üniversitesine bağışlanmış.
Girişin parasız olduğu müze beş bölüm bulunuyor:
Antik çağlar eserleri: Bu bölümde antik Mısır, antik Sudan, antik Yunanistan, antik Roma ve Romalı idaresi ülkeler eserleri, antik Romalı-Mısır eserleri, Batı Asya eserleri ve yeni galeri olarak da antik Kıbrıs sanat eserleri bulunuyor.
Uygulamalı Sanatlar: İngiliz ve Avrupa seramik ve cam sanat eserleri, antik mobilya, saatler, yelpazeler, zırhlı giysiler, Çin, Japon ve Kore sanat eserleri, nakış ve halı eserleri sergileniyor.
Sikkeler ve Madalyonlar: Koleksiyon yaklaşık 180 bin münferit parçadan oluşuyor. Dünyanın her tarafından ve antik çağlardan sikkeler bulunuyor. Tarihsel ve sanatsal değerleri yüksek madalyonlar ile askeri ve sivil devlet madalyaları örnekleri de sergileniyor. Çok büyük sayıda mücevherat da gösterilmekte…
Yazma ve Basma Kitaplar: Bu bölümde edebi eserler, müzik notaları ve nadir baskı kitaplar sergileniyor. Özellikle 16. yüzyıl İngiliz bestecilerine ait olan el yazması müzik besteleri notaları çok değerli...
Tablolar, Çizgi resimler ve Gravür baskılar: Bu son bölümde tablo ve güzel sanat eserleri bulunan sanatçılar arasında Simone Martini, Domenico Veneziano, Titian, Veronese, Rubens, Van Dyck, van Goyen, Frans Hals, Canaletto, Hogarth, Gainsborough, Constable, Monet, Giambattista Pittoni, Degas, Renoir, Cézanne ve Picasso sayılabilir. Müzede çok geniş ve eşi olmayan Turner suluboya eserleri koleksiyonu da bulunuyor.
Bu bölümlerde sergilenmeyen ama müzenin merdivenlerinin duvar kenarında asılı bulunan antik İran Persepolis röliyefleri de müzede bulunan nadir antik eserlerden…
Fotoğraflar: DepoPhotos
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