Antalya Körfezi iki ayrı renge büründü

Etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgarın ardından Antalya’da bugün rüzgarsız ve kapalı hava hakim oldu. Hava sıcaklığının 12 derece nem oranının ise yüzde 90 ölçüldüğü kentte, Antalya Körfezi’nde denizin rengi görenleri şaşırttı.









Yağmur suyuyla denize ulaşan çamur sonucunda, körfezin bir bölümü kahverengiye büründü. Çamurun ulaşmadığı uzak yerler ise turkuaz maviliğini korudu. Oluşan manzara, kentteki vatandaşların oldukça ilgisini çekti.







