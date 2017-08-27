Alaçatı’nın gündüzü ayrı gecesi ayrı güzel

1924 mübadelesinde Rumlar gidince pek çok göçmen yerleşti Alaçatı’daki Rum evlerine. O güzelim taş evler son yıllarda restore edilip turizmin hizmetine sunuldu. Alaçatı yeniden doğdu. Şimdi ikinci baharını yaşıyor... Cıvıl cıvıl bir yaşam var sokaklarında... Budanmış ulu çınarın yeni filizler vermesi gibi. Etrafta Ege’nin havasını soluduğu her halinden belli, kapı önlerinde örgü ören teyzelerin sükuneti var. Restoranlar, hediyelik eşya dükkânları,imza günleri ve sergiler için hazırlık yapanların telaşı birbirine karışıyor.

Neredeyse her balkonda bir saksı var. Beldede yüzlerce güzellikten oluşan bir görsel şölene şahitlik ediyorsunuz... İnce ruhların ifadesi begonviller, sardunyalar, Alaçatı’nın zarafetine ve sadeliğine bir gönderme sanki. Alaçatı’da dikkati çeken ilk şey; değişmemiş mimari doku. ‘Alaçatı taşı’ adı verilen ponza taşı görünümlü kesme taşlardan yapılmış çoğu ev...

Kışın sıcak, yazın serin binaların içi. Beldenin arnavut kaldırımı taşı ile kaplı dar sokaklarını bu taş evler gölgeliyor. Burası, Türkiye’nin en önemli, dünyanın ise ilk yedi sörf merkezinden biri. 1990’lı yılların başında ilk rüzgâr sörfü tutkunları gelmeye başlamış. Rüzgârın hediyesi karaya paralel esmesi, suyun hediyesi derin olmaması... Rüzgar sörfü kulüplerinin yer aldığı Yumru Koy’un iki ucu arasındaki uzaklık 1900 metre. Koyun üç tarafının kara ile çevrili olması güvenle sörf yapma imkânı veriyor. Tehlikesiz sörf yapmak için ideal.

Nereye gidilir?

Hacı Memiş, Alaçatı’nın en gözde yerlerinden. Türkiye’nin bana göre en güzel sokaklarından biri. Buradaki Dondurmino ise dondurmasına bayıldığım bir yer. Eflatun ve Langaza Hacımemiş’te sevdiğim mekânlar arasında.

Kapari Bahçe’nin yanındaki ‘Bazen’ isimli dükkânda ünlü sanatçıların bazen değil her zaman çok sıra dışı eserleri var. ‘Bazen’ işi büyüttü, diğer mağazasında harika atölyeler düzenliyor. ‘Köyün Delisi’ içindeki ‘Disco’ bu sezonun gözdesi.

Nerede yenir?

Alaçatı’nın geçmişten gelen misafirperverliği ile açılmış kapılar, Ege’nin en nadide yemeklerini, denizin en güzel balıklarını, efsanelere konu olmuş binbir çeşit Alaçatı otlarını sunuyor zengin mönülerinde.

* Yek, Kemal Demirasal’ın Alancha’nın yerine açtığı yeni mekânı, fiyatlar artık daha makul, yemekler her zamanki gibi lezzetli. Servis elemanlarından sunuma kadar her şey başarılı.

* Roka Bahçe Alaçatı, servisi, mönüsü ve yemekleriyle en iyi Ege restoranlarından. Ev yemekleri çok lezzetli olan Yusuf Usta’yı da deneyebilirsiniz.

* Geç saatlerde uğrayabileceğiniz Gin ve Göz Lounge yaz kış ne zaman gitseniz hep gözde. Geçmişin ve günümüzün müzikleri harika bir şekilde harmanlanırken eğlence kaçınılmaz.

Nerede kahvaltı yapılır?

* Sudan kahvaltı ve akşam yemeği için gidilmesi gereken doğru bir adres. Leyla Tabrizi’nin özenli sunumu Sudan’ın büyülü bahçesiyle birleşince Alaçatı daha da güzelleşiyor.

* Bir başka güzel kahvaltı mekanı da ‘1850 Hotel Alaçatı’. Bina, ambiyans, servis ve lezzetler harika.

* Rüzgâraltı, Zeytinaltı ve Obağ kahvaltı için Alaçatı’da önerebileceğim diğer mekânlardan.

* Noni’s House ve Tarla’ya da Ovacık’a yolunuz düşerse muhakkak uğrayın.

Nerede kalınır?

* Yeni açılan Taraça Hotel, Alaçatı’nın merkezinden biraz uzakta ama doğanın içinde kafanızı dinleyebileceğiniz bir yer. Bana Toskana ya da Provence’daki villaları hatırlattı.peyzajına ve havuzlarına bayıldım.

* Alavya sade şıklığın adresi. Sadece Alaçatı’nın değil Türkiye’nin en iyi butik otellerinden. Restoranı ‘Mitu’ da çok başarılı.

* Alura güzel bahçesi, havuzu ve seyyah sahibi İpek Hanım’ın keyifli sohbetleri ile ön plana çıkıyor. Begonvil, narenciye ve zeytin ağaçlarıyla dolu bahçesinde yöresel yemek kursu da yapıyor. Odalar başarılı bir restorasyonla ev sıcaklığında bir tesise dönüşmüş. Ev yapımı likörleri harika.

* ‘Kurabiye’, şık döşenmiş odaları, ferah avlusu ve sinema odası ile gönlümü çeldi.

* ‘Tash Mahal’, ikisi de doktor olan bir çiftin olağanüstü emeği ile ortaya çıkmış. Balayı odası muhteşem.

* ‘Sedirli Ev’ çok sıcak bir mekan. Odalar ve özellikle bahçedeki havuz muhteşem. Kahvaltısı ise doyurucu.

* ‘Nea Garden Hotel’, Alaçatı’nın çam kokusuyla dolu en yeşil bölgesi Çamlıkyol’da dünyaca ünlü Ilıca Plajı ve Alaçatı merkeze yürüyüş mesafesinde bulunan her biri 50 metrekarelik 24 tane süit odadan oluşuyor.

* Mavinin ve beyazın huzur verici sakinliğinde doğayla iç içe verilecek molanın adreslerinden biri Alaçatı’daki Viento Hotel. Geleneklerine bağlı bir misafirhane, geçmişi günümüze uyarlayan, geleneksel tatları modern yorumlayan, kişiye özel servislerle yeni bir Alaçatı masalında buluşuyor.

* İnsula, Luce Design Hotel ve Manastır da sevdiğim oteller arasında. Yemekleri damak çatlatıyor.

* Floransa’da yaşayan Burcu ve Guilo çiftinin ‘Limonaia Hotel’de açtıkları Michelin yıldızlı restoranda çalışmış şef Roberto Galli mutfakta.