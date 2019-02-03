Aklınız evde kalmasın

Onunla her an konuşabilirsiniz



Üzerinde kamerası bulunan Furbo, wi-fi üzerinden internete bağlanıyor, akıllı telefona indirilen bir uygulama ile kontrol ediliyor. Dahili bir hoparlörü de var. Böylece pet’inizi görebiliyor ve ona seslenebiliyorsunuz. Havlama veya miyavlama alarmı sayesinde evde sorun olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda akıllı telefonunuza direkt olarak bildirim geliyor. En çok dikkat çeken özelliği ise kedi veya köpeğinizin favori yiyeceğini içine koyarak istediğiniz an ona verebilmeniz. Fiyatı 2 bin 480 TL.









Kendine kendine oyun oynasın



iFetch, köpeğinizin kendi kendine oyun oynamasını sağlıyor. Cihazın üzerinde motorlu bir top atma mekanizması bulunuyor. Köpeğiniz topu getirip cihaza bıraktığında motor çalışmaya başlıyor ve topu yeniden fırlatıyor. İç ve dış mekân kullanımlarına uygun. Çapı 3.8 cm olan, tenis topundan daha küçük boyutlardaki özel topuyla çalışıyor. iFetch kullananlar köpeklerin kısa bir sürede modele alıştığını ifade ediyor. Fiyatı 485 TL.

Filtrelenmiş taze ve serin su



Su sorununu çözecek icatlardan biri Hagen Catit. Kediler için tasarlanan model, suyu sürekli filtreliyor. Bu sayede taze ve serin su sağlayarak daha fazla su içmelerini teşvik ediyor. Cihazın su tankı kapasitesi 3 litre. Suyu sürekli devir daim ettirdiği için bayatlamasına engel oluyor. Yanında mama kabı da bulunduğunu ekleyelim. Fiyatı 539 TL.









Sağlığı düşünen mama kabı



Programlanabilir bir dijital sağlıklı beslenme kabı olan PetSafe’in üzerinde LCD ekran var. Bu ekran üzerinden kontrol ediliyor, ihtiyaca göre günde 12 kereye kadar mama verecek şekilde ayarlanabiliyor. 5 kilodan fazla mama kapasitesine sahip. 30 gramdan 945 grama kadar ayarlanabilir porsiyonlar sunuyor. Kuru ve yaş mamaya uygun şekilde tasarlanmış. Fiyatı 1.630 TL.









Onun gözünden seyahatinizi kaydedin



Seyahate evcil hayvanınızla çıkıyorsanız ve gezdiğiniz yerleri bir de onun gözünden görmek istiyorsanız tam size göre bir aksesuar önerimiz var. Xiaomi Yi’nin ürettiği Pet Mount, bir aksiyon kamerası bağlama aparatı. Köpeğinize giydirdikten sonra üzerine bir aksiyon kamerası bağlıyorsunuz. Kayıt tuşuna basıyorsunuz ve gezdiği yerleri kaydediyorsunuz. Fiyatı 199 TL.











Işığı uzaktan kontrol edin



Evcil hayvan sahiplerinin seyahate çıkarken evlerin ışığını açık bıraktığını biliyoruz. Ve bu da kısa devre veya tasarruf gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. İşte bu sorunu çözecek akıllı cihazlardan biri Philips Hue Light. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan akıllı bir ampul olan Hue Light’a dünyanın öbür ucundan ulaşabilir ve önemlisi ışığın ne zaman açılıp ne zaman kapanacağına yönelik bir planlama yapabilirsiniz. Sadece evcil hayvanınız değil, sizin için sunduğu hayatı kolaylaştıran özellikler de cabası.

799 TL



