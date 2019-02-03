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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aklınız evde kalmasın
Seyahat
 Ahmet CAN / acan@hurriyet.com.tr
03.02.2019 - 07:55, Son Güncelleme:

Aklınız evde kalmasın

Evinizi paylaştığınız bir kedi veya köpeğiniz varsa, seyahat planlamak daha da incelik ister. Siz yokken ona kim bakacak? Maması, suyu biterse ne olacak? Can sıkıntısından evin altını üstüne getirecek mi? Emanet ettiğiniz kişi ona sizin kadar iyi bakacak mı? Bu sorulardan yola çıkarak, siz tatildeyken evcil hayvanınıza göz kulak olacak teknolojileri bir araya getirdik.

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Onunla her an konuşabilirsiniz

Üzerinde kamerası bulunan Furbo, wi-fi üzerinden internete bağlanıyor, akıllı telefona indirilen bir uygulama ile kontrol ediliyor. Dahili bir hoparlörü de var. Böylece pet’inizi görebiliyor ve ona seslenebiliyorsunuz. Havlama veya miyavlama alarmı sayesinde evde sorun olup olmadığını anlayabiliyorsunuz. Bu gibi durumlarda akıllı telefonunuza direkt olarak bildirim geliyor. En çok dikkat çeken özelliği ise kedi veya köpeğinizin favori yiyeceğini içine koyarak istediğiniz an ona verebilmeniz. Fiyatı 2 bin 480 TL.

Aklınız evde kalmasın


Kendine kendine oyun oynasın

iFetch, köpeğinizin kendi kendine oyun oynamasını sağlıyor. Cihazın üzerinde motorlu bir top atma mekanizması bulunuyor. Köpeğiniz topu getirip cihaza bıraktığında motor çalışmaya başlıyor ve topu yeniden fırlatıyor. İç ve dış mekân kullanımlarına uygun. Çapı 3.8 cm olan, tenis topundan daha küçük boyutlardaki özel topuyla çalışıyor. iFetch kullananlar köpeklerin kısa bir sürede modele alıştığını ifade ediyor. Fiyatı 485 TL.

Filtrelenmiş taze ve serin su

Su sorununu çözecek icatlardan biri Hagen Catit. Kediler için tasarlanan model, suyu sürekli filtreliyor. Bu sayede taze ve serin su sağlayarak daha fazla su içmelerini teşvik ediyor. Cihazın su tankı kapasitesi 3 litre. Suyu sürekli devir daim ettirdiği için bayatlamasına engel oluyor. Yanında mama kabı da bulunduğunu ekleyelim. Fiyatı 539 TL.

Aklınız evde kalmasın


Sağlığı düşünen mama kabı

Programlanabilir bir dijital sağlıklı beslenme kabı olan PetSafe’in üzerinde LCD ekran var. Bu ekran üzerinden kontrol ediliyor, ihtiyaca göre günde 12 kereye kadar mama verecek şekilde ayarlanabiliyor. 5 kilodan fazla mama kapasitesine sahip. 30 gramdan 945 grama kadar ayarlanabilir porsiyonlar sunuyor. Kuru ve yaş mamaya uygun şekilde tasarlanmış. Fiyatı 1.630 TL.

Aklınız evde kalmasın


Onun gözünden seyahatinizi kaydedin

Seyahate evcil hayvanınızla çıkıyorsanız ve gezdiğiniz yerleri bir de onun gözünden görmek istiyorsanız tam size göre bir aksesuar önerimiz var. Xiaomi Yi’nin ürettiği Pet Mount, bir aksiyon kamerası bağlama aparatı. Köpeğinize giydirdikten sonra üzerine bir aksiyon kamerası bağlıyorsunuz. Kayıt tuşuna basıyorsunuz ve gezdiği yerleri kaydediyorsunuz. Fiyatı 199 TL.

Aklınız evde kalmasın



Işığı uzaktan kontrol edin

Evcil hayvan sahiplerinin seyahate çıkarken evlerin ışığını açık bıraktığını biliyoruz. Ve bu da kısa devre veya tasarruf gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor. İşte bu sorunu çözecek akıllı cihazlardan biri Philips Hue Light. Wi-Fi üzerinden internete bağlanan akıllı bir ampul olan Hue Light’a dünyanın öbür ucundan ulaşabilir ve önemlisi ışığın ne zaman açılıp ne zaman kapanacağına yönelik bir planlama yapabilirsiniz. Sadece evcil hayvanınız değil, sizin için sunduğu hayatı kolaylaştıran özellikler de cabası.
799 TL

Aklınız evde kalmasın

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