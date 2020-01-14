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Akdamar'da kış güzelliği
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 14.01.2020 - 17:18,Son Güncelleme:/

Akdamar'da kış güzelliği

Van'ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü.

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Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzara çıktı. 

Akdamarda kış güzelliği


Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve adayla aynı adı taşıyan kilise, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Van'a gelen turistler, özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmeden dönmüyor.

Akdamarda kış güzelliği


Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede özellikle eylül ayında yoğun ziyaretçi akını oluyor. Akdamar Kilisesi'ni görmek için yurt içinden ve yurt dışından gelen yüzlerce turisti ağırlayan ada, turistlerin ilgi odağı oluyor.

Akdamarda kış güzelliği


Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Akdamar Adası'nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince de ortaya doyumsuz manzaralar çıktı. 

Akdamarda kış güzelliği



Van Gölü ve Doğu ekspresleriyle kente gelen turistler, bölgenin en önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Adası ve adadaki kiliseyi ziyaret etmeden dönmüyor.

Akdamarda kış güzelliği

Akdamarda kış güzelliği

Akdamarda kış güzelliği


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