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Akçakoca'da kum kıyıya 3 metre çekildi
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.12.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Akçakoca'da kum kıyıya 3 metre çekildi

Düzce'de sahildeki kum kıyıya 3 metre çekildi. Sahil boyunca oluşan metrelerce derinlik şaşkınlığa neden oldu.

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, sahildeki kumun kıyıya 3 metre çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu. İlçe merkezinde bulunan Çuhallı sahilinde, kumun dalgaların etkisiyle kıyıya çekilmesi sonucu metrelerce uzunlukta oluşan derinlik, vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Akçakocada kum kıyıya 3 metre çekildi


Düzce Üniversitesi (DÜ) Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Deniz Yağlıoğlu, Akçakoca sahilinde etkili karayel ve poyrazın geçmişte de benzer durumlara neden olduğunu söyledi.

Akçakocada kum kıyıya 3 metre çekildi



Akçakoca'da sahillerin rüzgar ve dalga hareketlerinden etkilendiğini dile getiren Yağlıoğlu, "Bu durum etkili olan karayelin sahildeki kumu götürmesinden kaynaklanmıştır. Oluşan tablo, olağan bir doğa olayıdır. Sahillerdeki yapılaşmalar da buna benzer durumların yaşanmasında etkili olabilir. Kumun çekilmesinde endişe edilecek bir şey yok." diye konuştu.

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