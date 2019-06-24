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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Afrika'nın gizemli gölü Natron
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
24.06.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Afrika'nın gizemli gölü Natron

Tanzanya'da, Kenya sınırının yakınında yer alan Natron Gölü, ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor.

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Uzunluğu 52 km, eni ise 22 km. olan bu gölde derinlik en fazla 3 metre. Natron Gölü, Doğu Afrika’daki iki alkalik gölden biri olarak tanınıyor (diğeri Bahi Gölü). Her ikisi de bir ırmağa ya da denize boşalmayan kapalı havzalar meydana getiren göller, sıcak su kaynaklarına ek olarak bölgedeki derelerle besleniyor.

Afrikanın gizemli gölü Natron



Tuz ve soda gölü özelliğine sahip bol mineralli Natron'daki eşsiz su bitkileri, gölün rengini yılda birkaç kez renklendiriyor ve inanılmaz görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Ortalama sıcaklığın 50-60 derece olduğu göl, canlıların yaşamasını neredeyse imkansız kılsa da, milyonlarca flamingo için üreme alanı.

Afrikanın gizemli gölü Natron



Bu flamingolar, yılın belirli zamanlarında ortaya çıkan alglerle besleniyor. Göle civar tepelerden akan derelerin sodyum karbonat ve diğer mineraller bakımından son derece zengin olması, suyun alkali düzeyinin yüksek olmasının temel nedeni. Eski Mısır mumyalarının hazırlık aşamasında da kullanılan sodyum karbonat, Natron Gölü’nde ölen hayvanların çürümesini engellediğinden, göl civarında çok sayıda taşlaşmış hayvan da göze çarpıyor.

Afrikanın gizemli gölü Natron



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