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Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 28.01.2020 - 10:22,Son Güncelleme:/

Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

Adıyaman Bağbaşı köyü sınırları içerisindeki dağlık alanda, Roma dönemine ait yerleşim yeri tespit edildi. Bölgede, yoğun biçimde keramik parçaları var.

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı. Ekiplerin hazırladıkları raporu, gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi. 

Adıyamanda Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu



Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi. Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.

Adıyamanda Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu



Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.  

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