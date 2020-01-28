Adıyaman'da Roma dönemine ait yerleşim alanı bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim alanında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri incelemeler yaptı. Ekiplerin hazırladıkları raporu, gerekli çalışmaların başlatılabilmesi için bakanlığa sunduğu öğrenildi.









Ovaya hakim tepe üzerine kurulan yerleşim yerinin yaklaşık 5 hektarlık alana yayıldığı ve duvar kalıntılarının olduğu belirlendi. Duvar kalıntılarında yapılan incelemede, düzgün olmayan "poligonal" kesme taşların kullanıldığı ve yerleşim alanında yoğun biçimde keramik parçalarının varlığı tespit edildi.









Ayrıca alan içerisinde gözetleme kulesinin temel kalıntıları da bulundu.