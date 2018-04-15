Adalar için plan yapmanın tam zamanı

Baştan çıkarıcı plajlar

Mikonos



Geçen yıl Mikonos’a Türkiye’den tam 350 bin kişi gitmiş. Bu yıl bu sayının çok daha artması bekleniyor. Öyle ki Istanbul’da bu talebi karşılayabilmek için farklı bölgelerde geçici vize ofislerinin açılacağı söyleniyor. Yunan reklam ajansları Mikonos’a ilgiyi arttırmak için yaz aylarında Türkiye’de kafe-bar, otel, kuaför salonları gibi yerlerde bulunup okunabilecek üç sayılık Mikonos’a özel ‘Mikonos Journal’ isminde bir derginin çıkarılmasına ön ayak olmuşlar.

Benim önerim şehir merkezinde bir otelde kalın. Semeli ve Boheme favorilerim, her keseye uygun otel mutlaka var. Ulaşım adada sorun. İster araba kiralayın, ister uber veya taksi kullanın, fark etmiyor.

Otopark, trafik sıkıntılı. Geçen yaz şehir merkezinde kalınca buna kesin karar verdik. Gece istediğiniz saatlerde otelinize dönüş kolay, sabah kalkar kalkmaz plajlara gitmeden çarşı pazar elinizin altında. Bir sabah mutlaka erken kalkın, ışığı doğru zamanda yakalayıp sokakların arasında en güzel kareyi kovalayın. Buna benim gibi bayılacaksınız. Adresler mi? Principote Panarmos, Scorpios ve Alemegou plajları geçen senenin yıldızlarıydı. Bu yılda bunun aynen devam edeceğini düşünüyorum. Koylarda Spilia ve Kiki’s, merkezde Interni, Nikkei en havalı, en lezzetli restoranlar. Pepper’ın hamburgerleri, Geranimos ve Veneti fırınlarının tüm tatlıları, simitleri, poğaçaları baştan çıkarıcı (semeli.gr - bohememykonos.com).

Atina’dan iki saat

Spetses

Sonunda keşfettik. Ada’nın yerlisi, esnafı dostlarım Türk turistin artışından memnun olduklarını söylüyor. Atina’dan feribota bindiniz mi iki saat sonra oradasınız. Karşınıza limanın girişinde görkemli binasıyla Poseidonion Grand Otel’i çıkıyor. İçine girince bir adada neo klasik Fransız Rivyerası otellerini andıran bir otelin olduğuna şaşırıyorsunuz. Otel ve önündeki meydanda dünyanın ilk kadın devrimci amirali Bouboulina’nın heykeli adanın değişmez sembolleri. Amiral’in evi bugün müze. Hikayesini, müzeyi ailenin altıncı nesil yöneticisi Pavlos Demertsiz-Bouboulis’le gezerek, ondan mutlaka dinleyin.

Adada favori plajım Zogeria.

En sevdiğim restoran Pallio Limanı’nda Orloff. Poseidonion Grand sezonu 29 Mart’ta açtı bile. Cine Titania açık hava sinemasında favori filmleri bu yıl da izleyebileceksiniz. Adanın tepesinde kendi çifliklerinde yetiştirdikleri geleneksel tariflerle hazırlanan taptaze sebzeleri Bostani restoranında yemek için ise yazı beklemenize gerek yok. Adanın tam tadı ise Klimis pastanesinde satılan ‘amygdalota’ badem kurabiyelerinde saklı (poseidonion.com).

En mistik ada

Sifnos



Bugüne kadar gördüğüm en dingin en mistik ada. Feribotların yanaştığı Kamares Koyu mavi bayrağa sahip. Siklades Grup Adaları’nın içinde bana göre en güzeli. Atina’dan feribotuna göre 3 ila 5 saat arası sürüyor. En yakın havalimanı Milos Adası’nda. Biz geçen yıl feribotla önce Atina’dan Sifnos’a ardından bir saat uzaklıkta Ios’a sonunda da Santorini’ye geçerek bir haftalık tur yaptık. Bu tura Milos, Folegandros veya Siros’u dahil edebilirsiniz. Benim bu yaz planımda bu son üçlü var var. Aslında arabayı da bu sefer Atina’dan kiralayıp, her adada ayrı araba kiralama derdinden kurtulacağım. Atın arabınızı da kendinizle birlikte feribota keyfinize bakın. Sifnos’ta görmeniz gereken plajlar, Platis Gyalos, Faro, Herasisnos. İki ‘hora’ yani eski şehiri var. Apollonia ve Artemonas. Ve muhteşem Kastro. Önünde kıvrıla kıvrıla aşağıya inen daracık taş yolun sonunda denizin üstünde masmavi kubbesi ile salınmış Efta Martrys Kilisesi. Fotoğraflarına bir bakın önce. Sonra gidip kendisini seyredin. Otel deyince Verina Suites ve Verina Astra (verinahotelsifnos.com).

Çocuklu aileleri uygun

Korfu



Şu an Atina’dayım. İlk planım haftaya Korfu Adası’na gitmek. Atina’dan uçakla geçilebilir veya araba kiralayıp Korint Boğazı, Patras Rio Antirio Köprüsü üzerinden Ioannina’ya varıp feribotla Korfu’ya ulaşabilirisiniz. Ben Korfu’dan önce Metsovo ve Zagori dağ köylerini de görmek istiyorum. Rafting, trekking ve mis gibi hava beni bekliyor. Aroma Dryos Eco & Design ve Zagori’de Mikro Papigo 1700 Hotel & Spa Otel’de kalabilirsiniz.

Korfu, Ion Deniz’inde Venedik mimarili farklı bir Yunan adası. Yemyeşil doğası, kum kaplı plajları var. Adada araba şart, mesafeler uzun. Glyfeda, Pelekas, Avlaki, Paleokastritsa en güzel koyları. Marbella Corfu, Divani Corfu Palace, Bella Mare hem çocuklu hem çocuksuz aileler için uygun. Ben bu kez daha deniz sezonunu açmadığım için eski şehir içinde Cavalieri veya Locandiera’da kalacağım (belmare.gr www.micropapigo.gr, aromadryos.gr).

Sörfçüler akın ediyor

Paros



Geçen yıl Mikonos’a giden Türkler arasından Paros’a geçen çok oldu. Muhmetelen bu yıl da trend aynen devam eder. Aslında Paros, Antiparos ve Naxos adaları için bir kaç günlük başka bir plan yapmak daha iyi fikir ama biz de bu kez bir gece kalıp Mikonos’a geri döndük. Naousa ve Parikia köylerini gezdik. İkisinde de fotoğraf çekmek için ideal, tam instagramlık mekanlar var. Butikler Mikonos’taki benzerleriyle yarışır. Özellikle Electric ve Angel’s. Santa Maria koyunda denize girip, Siparos’ta öğlen, Barbarossa’da akşam yemeği yemelisiniz. En önemli özelliği hiç kesilmeyen rüzgâr sayesinde kite ve rüzgâr sörfüne çok elverişli olması. Karşısında Naxos Adası ile kendisini ayıran sadece beş kilometre genişliğindeki kanalın yarattığı baca efekti dünyadan tüm sörfçüleri Chryssi Akti ve Nea Chryssi Akti plajlarına getiriyor (siparos.gr).

Ünlülerin adresi

Patmos



İki senedir Bodrum’dan hep niyetlenip bir türlü gidemedim. Öğrendim ki bu yıl direk feribot konmuş. Bodrum’a gider gitmez ilk iş oradayım. Patmos’un ‘hora’ sı apayrı bir güzel. Denizden 250 metre yükseklikte kıvrılarak yükselen labirent gibi sokakları var. Sokakların birleştiği meydanda soğuk cappucino için, meydandaki butiklere mutlaka göz atın, Kampos Koy’unda Kampos Grill’in ‘feta pie’ peynirli tartını, Benetos’un şaşırtan gastronomik mutfağını tadın. Jimmy Balcony’de tüm şehrin manzarası üzerinden gün batımını seyredin. To Tsipouradiko Mas, Tzivaeri Taverna, Ktima Petra, Ginger, Trehantiri hepsi birbirnden farklı özellikli ama hepsi çok lezzetli restoran önerilerim. Aktis Suites & Spa veya Skala’da Captain’s House’da kalabilirsiniz. Bize yakın Avrupa’ya uzak olmasına rağmen Patmos’tan bir çok ünlüyle karşılaşabilirsiniz zira Ortodokslar haç için her yıl adaya geliyorlar (patmosasktis.gr, captains-house.gr).

Fotoğraflar: Alamy