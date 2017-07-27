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Seyahat

Aborjinlerin'in 18 bin yıl önce Avustralya'ya geldikleri ortaya çıktı!

Arkeologlar, Aborjinlerin Avustralya'ya tahmin edilenden en az 18 bin yıl önce geldiklerini gösteren yeni kanıtlara ulaştı. Aborjinlerin 65 bin yıldır Avustralya'da olduğunun işaretlerini veren bu yeni bulgular, ülkenin kuzeyindeki Northern Territory bölgesinde kayalarda yapılan kazılarda gelişmiş eserlere rastlanıldı. İşte detaylar…

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Araştırmacılar, dünyanın en eski taş baltaları ile toprak renginde boya hokkaları bulduklarını söylüyor.

Aborjinlerinin 18 bin yıl önce Avustralyaya geldikleri ortaya çıktı

Bu bulgular nereleri değiştirecek?

Avustralyalı Aborjinlerin bugüne kadar varlığını sürdürmeyi başarmış, dünyanın en eski medeniyeti olduğuna inanılıyor. Ancak, Aborjinlerin Avustralya'ya ne zaman vardıklarına bilim insanları arasında farklı görüşler mevcut. Genel kanı Aborjinlerin 47 bin ile 60 bin yıl önce vardığı yönünde.

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Aborjinlerin, su seviyesinin çok daha alçak olduğu bir dönemde Güneydoğu Asya'daki adalardan deniz yolculuğu yaptıkları düşünülüyor.

Aborjinlerinin 18 bin yıl önce Avustralyaya geldikleri ortaya çıktı

Queensland Üniversitesi'nden Doç. Dr. Chris Clarkson, "Avustralya'ya ilk ayak basma hikayeleri için yeni bir tarihe ulaştık ve bunun daha önce sanılan yaklaşık 47 bin yıllık bir zamandan yaklaşık 18 bin yıl kadar önce olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Aborjinlerinin 18 bin yıl önce Avustralyaya geldikleri ortaya çıktı

Kaynak: BBC

Kaynak: Hürriyet Haber

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