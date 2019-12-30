Abant ve Gölcük’te kar güzelliği

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından Abant Tabiat Parkı’nda kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. Kar yağışının durmasıyla hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler Abant’a akın etti. Tabiat parkına gelen tatilciler yılbaşı öncesinde karla kaplı Abant’a doyasıya vakit geçiriyor.









Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler çam ile köknar ağaçlarıyla çevrili Abant’ta gezinti yaptı, hatıra fotoğrafı çekerek kar manzarasını ölümsüzleştirdi. Öte yandan göl kenarında kısmen donan yerlerde yüzmeye çalışan ördekler de ilginç görüntü oluşturdu. Ördeklerin zaman zaman avlanmak için buzun altına da girdiği görüldü.









“KARLI HALİ BİR BAŞKA”



Abant’a İstanbul’dan geldiklerini belirten Hızır Demirci, “Kar yağdığını duyduk. Bir grup oluşturduk Abant’a geldik. Burası muhteşem bir yer.” dedi. Feyza Yazıcı da Abant’a zaman zaman geldiklerini anlatarak, “Abant her mevsim çok güzel ama karlı hali bir başka” diye konuştu.









Bolu’ya 14 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda da kar güzelliği yaşanıyor. Tabiat parkına gelen tatilciler, göle yansıyan çam ağaçları önünde hatıra fotoğrafı çekiyor. Göl kenarında bulunan iskeleye çıkan bazı tatilciler ise Bolu’nun ve Gölcük’ün simgesi haline gelen konukevinin fotoğrafını çekerek ölümsüzleştirdi. Tabiat parkına gelen bazı tatilciler de göl çevresinde yürüyüş yaparak kar manzarası ve güzel havanın tadını çıkarttı. Öte yandan, Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan gölün de kısmen buz tuttuğu görüldü.









Gölcük’e Ankara’da geldiklerini belirten Buse Kuzey, “Ankara’da henüz kar başlamadı. Biz yola çıkarken yolda biraz gördük ama burada çok güzel bir kar manzarası var. Buradan sonra da Abant’a geçip bir gece konaklamayı düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.