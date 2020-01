Abalı Kayak Merkezi sezonu açamadı

Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve her kış sezonunda binlerce kayak severi ağırlayan 2 bin 800 rakımdaki Abalı Kayak Merkezi, kar yağışının az olması nedeniyle bu yıl hizmete açılamadı. Her yıl mart ayının sonuna kadar binlerce kişinin kayak, kayaklı koşu, rafting ve snowboard yaptığı ve çevre illerden de birçok kayak severin geldiği Abalı Kayak Merkezi, piste bu yıl yeteri seviyede kar düşmemesi nedeniyle sezonu açamadı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, kayak tesisinde son 3 yıldır istenen kar seviyesinin olmadığını ifade ederek, “Bir önceki yıl sezonu hiç açamamıştık, geçen yıl çok kısa bir süre tesisimizden istifade edebilmiştik. Bu yıl da ocak ayı sonuna yaklaşmamıza rağmen maalesef henüz tesisimizi açamadık” dedi.









“İkinci etapta ciddi anlamda kayalar var”



Kamuoyunda kayak tesisin açılmaması ile ilgili asılsız iddiaların ortaya atıldığını dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, "Kamuoyunun merakını giderme adına ya da kamuoyunda bilgi kirliliği oluşmaması açısından bir kayak tesisinde arzu edilen ya da ihtiyaç duyulan kar miktarı 30-40 santimetredir. Çünkü kayak pistinin ezilmesi için ezme makinemizle 2 bin ton karşılığında bir pres uyguluyoruz. Bu 40 santimetrelik karı, o paletlerle ezelim ki arzu ettiğimiz sıkıştırmayı yapıp kayak tesisine açabilelim. Ama şu an Abalı Kayak Tesisimizin kendi pistinde bile kar kalınlığı yer yer değişebiliyor. Bir yerde 10 santimetre, bir yerde 15 santimetre, bir yerde 20 santimetre karla karşılaşabiliyoruz. Bu da eğimden kaynaklı bir takım yerlerde rüzgarın götürdüğü ya da getirdiği karlardan kaynaklanıyor. Kar miktarı belki aynı düşüyor ama rüzgar fazla alan yerlerdeki karlar bir başka yere taşınarak bir yerdeki kalınlığı 5 santimetre arttırırken oradaki kalınlığı 5-10 santimetre düşürebiliyor.









Dolayısıyla yer yer kar kalınlığı değişiyor. Biz bu haliyle bile ikinci etabı kesinlikle açamıyoruz. Çünkü ikinci etapta ciddi anlamda kayalar var. Karın henüz kapatmadığı, dışarıda kalan kaya parçaları var. Bunlar çok büyük bir tehlike ve tehdit oluşturuyor. Bu nedenle ikinci etabı kesinlikle açamıyoruz. Birinci etapta ise çocuklarımız kendi antrenörleri ile sadece temel eğitim alıyorlar. Bu çocuklarımızı da tesisimizde yeterli derecede kar olmaması nedeniyle Kayseri’ye kampa göndereceğiz. Kayak tesisimizin açılma imkanı olsaydı eğer, biz çocuklarımızı Kayseri’ye göndermek durumunda kalmazdık. Ama maalesef yarışmalara katılacak olan ve temel eğitim alan çocuklarımızı Kayseri’ye 12 günlük kampa göndereceğiz. Dolayısıyla şu halde birinci etabı açarsak, en fazla bir hafta ya da 10 gün sonra tesisimizin kapısına kilidi vurup tamamen sezonu kapatmış olacağız. Ancak 5 ya da 10 santimlik bir kar yağışının ardından burayı presledik mi o zaman mart sonuna kadar vatandaşları kaydırma imkanı bulacağız. Dolayısıyla tesisin bu görüntüsü kimseyi yanıltmasın. Sıkıştırılmış hali ile 7-8 santimetreden oluşan kar kalınlığı, kayakçılarımızın piste çıkması ile beraber ve kar sapanı dediğimiz uygulamayla beraber en fazla bir hafta içerisinde bütün alttaki toprağı, çakılı yüzeye çıkaracak ve kayak tesisimizi bu sezon için kapatmış olacağız. Yani bir haftalığına tesisi açmak yerine biraz daha bekliyoruz” ifadelerini kullandı.









“Alternatif kayak tesisi için ciddi arayışlarımız var”



Van’da alternatif bir kayak tesisi açılması için arayışlarının olduğunu vurgulayan İnanç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açıkçası tesisimizin yeri ile ilgili artık ciddi ciddi düşünmeye başladık. Şu an ciddi arayışlarımız var. Abalı Kayak Tesisimizde son üç yıldır yaşamış olduğumuz bu sıkıntılardan dolayı ilimizin değişik bölgelerinde araştırmalarımız devam ediyor. Kayak Federasyonu Başkanımızla da görüştük. Oradan bir teknik heyet istedik. Yakın zamanda onlarda gelecekler. Ciddi bir fizibilite çalışması ile belki ilimizde alternatif bir kayak tesisi konusunu gündeme getireceğiz ve büyüklerimize arz edeceğiz. Çünkü Abalı Kayak Tesisinde kayak yapmaya elverişli bir kar miktarı ve kar kalınlığı maalesef bulunmamakta ve bundan dolayı da tesisimiz hizmete açılmamaktadır. Bununda en büyük zararını kurum olarak biz görüyoruz. Şu anda kayak tesisi yerinin ismini vererek kamuoyunda gereksiz bir algı ve beklenti oluşturmak istemiyoruz ama tüm Van coğrafyasını içine alan en doğru kararı verebileceğimiz bir çalışmamız olacak. Çünkü kayak tesisi dediğimiz zaman birçok veriyi bir arada bulmak istiyoruz. En önemlisi turizme katma değer sağlaması açısından konaklama tesislerinin olması önceliğimizdir. Bunun için şehre yakınlık, aldığı kar miktarı, kar kalitesi, pist uzunluğu ve pist eğimi, mümkünse denizi görüyorsa manzara önemli. Yani turizm açısından bunlar önemli ama bütün bunları bir arada barındıracak bir tesis bulmak ve bir daha böylesi sorunları yaşamadan, devletimizin böylesi yatırımlarını heba etmeden bir yer bulmak istiyoruz. Bütün bu özellikleri bir arada barındıran en doğru tercihi yapmak için her türlü incelemeyi yaptıracağız. İnşallah en doğru kararı vererek belki büyüklerimizin de bu konuda önerilerini alarak bunun çabası içerisinde olacağız.”









“Milli takım adayı sporcularımız var”



Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 600 kayakçı sporcunun olduğunu belirten İnanç, “Bu yıl yarışlara giden çocuklarımız son derece başarılı sonuçlarla döndü, ama bizim arzu ettiğimiz başarıyı yakalayamadık. Çünkü çocuklarımız maalesef antrenman yapmadan bu yarışlara gittiler. Bizim bu tesisi açma şansımız olsa, bu çocukları antrenman yapmadan yarışlara gönderebilir miydik? Bu sporcularımız içerisinde başarılı sporcularımız var. 2018 Kış Olimpiyatlarına Türkiye’den çok az sayıda sporcu katılırken bunlardan birisi bizim sporcumuz Ömer Ayçiçek’ti. Yeni Ömerler geliyor, yeni kız sporcularımız var. Gelecek vadeden, umut vadeden, milli takım adayı sporcularımız var. Dolayısıyla bu başarıyı yukarıya çekmek adına kayak tesisi noktasında iyi bir çalışma ve iyi bir yer tespitine ihtiyacımız var. Bizi ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek yavrularımızın antrenmanında mahrum kalması, en fazla bizi üzüyor. Dolayısıyla bu tesisin açılma durumu olup da açmama gibi bir düşüncemiz asla olamaz. Bu tesisin açılmasını Van’da en fazla isteyecek kişi Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüdür. Dolayısıyla bizim 8-10 yaşındaki çocuklarımızı 12-13 gün Kayseri kampına gönderme gibi bir hevesimiz olamaz. Ama maalesef o çocuklarında faaliyetlerinin aksamaması için bu masrafı yapacağız ve o çocukları kampa göndereceğiz. Dolayısıyla ben kamuoyunu ve Van halkını bu konuda doğru bilgiyi, doğru kaynaktan almaya davet ediyorum” diye konuştu.