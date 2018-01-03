6 yaşında 41 ülke gezen minik gezgin
Kariyerlerini bir süre ara veren Romanyalı çift, ilginç bir Avrupa tatiline imza atıp, 4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret etmişti. Gezgin aile şimdi de Asya kıtasını baştan sona kat etti.
Anne baba ve kızları turda
Kariyerlerine bir süre ara veren Romanyalı çift, kızlarını da yanlarına alarak ilginç bir Avrupa tatiline imza atarak sosyal medyada hatırı sayılır bir kitlenin sahibi olmuştu.
4 yaşında 41 ülke görmüştü
4 ay boyunca kıtadaki hemen hemen her ülkeyi ziyaret eden Mihai Barbu ve eşine o zaman 4 yaşlarında olan kızları da eşlik etmişti.
Motosikletle gezdiler
Maceraperest ailenin Avrupa turunu ilginç kılan detay ise, 3 kafadarın seyahat için araba yerine motosiklet tercih etmeleri olmuştu.
İstanbul’a da gelmişlerdi
Seyahatlerinin son kısımlarında İstanbul'a da uğrayan aile toplamda 28 bin kilometre kat etmişti. Gezgin aile şimdi de aynı yöntem ile Asya kıtasını baştan sona kat etti.
Seyahatlerine Romanya'dan başlayan üç kafadar 4 ay süren yolculuk sonrası Moğolistan'a ulaştı. Aile bu seyahat kapsamında tam 26 bin kilometre yol kat etti. Sosyal medyada binlerce takipçi edinen aile bu gezi kapsamında aralarında İran, Kazakistan ve Rusya'nın bulunduğu 12 ülkeyi ziyaret etti.
Fotoğraflar: Mihai ve Oana
5 Dakikada Dünya Turu
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