48 saatte Bangkok'u keşfedin!

1- Budist Günü'nü kaçırmayın

Dolunay zamanında şehirde pek çok etkinlik ve festival düzenleniyor. Budist Günü olarak da anılan bu zamanlarda mumlar eşliğinde yapılan etkinliklere katılarak oldukça renkli anlara şahit olabilirsiniz. Yerel halkın coşku ile yaptığı bu kutlamalara seyahatinizde denk gelirseniz, bu fırsatı mutlaka değerlendirin.





2- Büyük Saray'ı ziyaret edin

Bangkok'un en görkemli yapılarından olan Büyük Saray devasa bir Buda heykelinde de ev sahipliği yapıyor. Zümrüt Buda olarak adlandırılan bu heykelin yanında mekanda Thai mimarisinin en güzel örneklerini görme şansı da yakalayabilirsiniz.





3- Yüzen çarşıda alışveriş yapın

Bangkok'da bir gelenek olan yüzen çarşılar, sular üzerindeki teknelerden alışveriş yapmanıza imkan tanıyor. Yerel eşyalardan taze meyve ve sebzelere kadar pek çok şeyi yüzen çarşıda bulmak mümkün.

4- Thai masajı yaptırın

Dünyanın en ünlü masaj tekniklerinden biri olarak kabul edilen Thai masajı ile bedeninizi ve ruhunuzu arındırabilirsiniz. Şehrin muhtelif yerlerinde bulunan masaj salonları kadar Thai Masaj Merkezi'de bu iş için doğru adresler arasında bulunuyor.





5 - Chatuchak pazarında gezinin

Chatuchak pazarı haftasonu pazarı olarak da bilinen devasa bir alışveriş noktası. Turistler kadar yerli halkın da alışveriş yaptığı bu pazarda yerel sokak lezzetlerinden hediyelik eşyalara, etnik kıyafetlerden dövmecilere kadar pek çok farklı dokuya rastlayabilirsiniz.

6 - Wat Arun tapınağını görün

Rengarenk süsleme ve figürlerle bezeli olan Wat Arun tapınağı Bangkok'un en gösterişli dini mabedlerinden biri. Tapınak özellikle gün batımında muhteşem bir silüete bürünüyor.

7- Bangkok Ulusal Müzesi'ni ziyaret edin

Ulusal Müze şehrin kültürünü deneyimlemenin en kestirme yollarından biri. Thai kültürüne ait heykeller, freskler, yapılar ve tarihi kalıntılara bu müzede rastlayarak bu eşsiz kültürü yakından tanıyabilirsiniz.





8- Khaosan Road'da dolaşın

Şehrin en uzun caddelerinden biri olan Khaosan Road Thai sokak lezzetlerini deneyimleyebileceğiniz en renkli yerlerden biri. Caddede mağazalardan sokak satıcılarına ve restoranlara kadar pek çok şey bulmak mümkün.





9- Tropik meyve sularını tadın

Thai kültürü ile özdeşleşen tropik meyvelerden hazırlanan sağlıklı meyve sularını mutlaka deneyin, Mango, hindistan cevizi ve ananas smoothie en yaygın tropik meyve suları arasında yer alıyor.

10- Thai yemeklerini es geçmeyin

Tayland yemekleri kendine özgü tatlı acı karışımı sosları ile meşhur. Tavuklu yeşil köri ve tay usulü kızarmış erişte seyahatinizde kesinlikle şans vermeniz gereken lezzetler arasında bulunuyor.





Fotoğraflar: Bangkok, PxHere, 123RF, Gezen bezgin, HomeAway, HawkeBackpacking, Yolculukta