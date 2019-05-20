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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru
Seyahat
İHA
20.05.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ne doğru

Uluslararası 40'ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliği 29 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacak.

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Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye, 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine hazırlanıyor. Bu seneki şenliğin 29 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacağı belirtilerek Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kemaliye Kaymakamı Mustafa İlhan, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman ve KEMAV Başkanı İsmail Yücel imzasıyla konuyla ilgili şu yazılı açıklama yapıldı:

40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine doğru

“Yukarı Fırat Havzasının merkezinde yer alan Kemaliye ilçesi, eşsiz doğası ev sahip olduğu özgün kent kimliğiyle Erzincan’ın turizme açılan kapılarından biridir. Kemaliye aynı zamanda Tarihi Kentler Birliğinin kurucu üyelerinden birisidir. Erzincan ve Kemaliye’nin tanıtımı için bugüne kadar çok önemli gelişmelere vesile olan Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğinin 40’ıncısı bu yıl yine ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi görecek nitelikteki sportif ve kültürel etkinliklerle birlikte 29 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine doğru

Erzincan Valiliğimiz katkı ve himayeleriyle düzenlenecek olan şenlikler, Kemaliye Kaymakamlığının katkılarıyla Kemaliye Kültür ve Kalkınma Vakfı (KEMAV) ve Kemaliye Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecektir. Şenliğin ana temaları her yıl olduğu gibi bu yılda ‘Özgür kültür ziyafeti, doğa sevgisi ve kardeşliktir’.

Doğal güzellikleriyle de öne çıkan Kemaliye’de bulunan ve dünyanın en görkemli kanyonlarından biri olan Karanlık Kanyon her yıl daha fazla ilgi görmektedir. Türkiye’de bir ilk olarak Kemaliye Karanlık Kanyonda gerçekleştirdiğimiz ve adrenalin tutkunlarının nefesini kesen base jump atlayışları 2009 - 2018 yılları arasında aralıksız her yıl uluslararası boyutta dünyanın her bölgesinden sporcuların katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine doğru

Şenlik programımız çerçevesinde bu yıl da ülkemiz turizmi için çok önemli bir zenginlik olan Karanlık Kanyon’un üzerinde dünyanın en yüksek asma yürüyüş köprüsü olarak yapılması planlanan Sırat on Fırat Asma Yürüyüş Köprüsünün tanıtımına katkı sağlayacak nitelikte sportif etkinlikler gerçekleştirilecektir. Bu amaçla birçok farklı ülkeden uluslararası düzeyde tanınmış wingsüit ve base jump sporcusu şenliklerimize katılmak üzere doğa sporlarının başkenti Erzincan’ın Kemaliye ilçesine davet edilmiştir.

40. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliğine doğru

Şenlik programı kapsamında; Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından birçok yarışma ve gösteri, ata sporumuz cirit müsabakaları, çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik atölye çalışmaları ve köy gezileri de gerçekleştirilecektir.

Doğa ve kültür tutkunlarını 29 Haziran - 2 Temmuz 2019 tarihlerinde 40’ıncı Erzincan Kemaliye (Eğin) Kültür ve Doğa Sporları şenliğine katılmak üzere Doğu’nun saklı Cenneti Kemaliye’ye bekliyoruz."

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