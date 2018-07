36 saatte Napa Vadisi

Cuma

14.00

Eşleştirelim, güzelleşelim



Napa Vadisi’nde tadım sırasında yiyecek maddesi ikramı özel izin gerektiriyor. Bu nedenle şaraphanelerin çoğunda kraker benzeri atıştırmalıkların ötesine geçemiyor ikramlar. Sınırlı sayıdaki işletme özel izne sahip. Oakville’deki B Cellars, bu işi sanata dönüştürenlerden. 2014’te açılan cam duvarlı tadım odasının ortasındaki açık mutfakta turp turşusu ve ricotta peyniriyle lezzetlendirilmiş tavşan eti ezmesi ya da fırınlanmış kabak gibi tadımlıklar hazırlanıyor. Her biri özel bir şarapla eşleştiriliyor. Vadinin tek üzümle yapılmış ya da harmanlanmış meşhur şaraplarından pek çoğunu bir arada deneyebilirsiniz. Tur ve tadım 400 TL. Rezervasyon zorunlu.









16.00

Çekici rota



Güzelim ağaçlar, tuğla cepheli binalar, fırınlar, Michelin yıldızlı restoranlarıyla Yountville muhtemelen vadinin en güzel kasabası. Thomas Keller’ın The French Loundry’sine rezervasyonsuz gidebilirsiniz. Restoranın meşhur bostanına hayran kalacaksınız. Sonra Yountville’in klasikleşen bir başka mekanı V Marketplace’e geçin. Eğer açsanız geçen aralık ayında şef ve TV sunucusu Michael Chiarello’nun açtığı Platform 8’den bir hamburger alın. Daha fazla şarap görmek istiyorsanız eyaletin en çekici tadım salonuna gidin: Stewart Cellars, Ken Fulk’ın dekore ettiği kitaplık ve tadım odasında 140 TL’ye unutulmaz bir lezzet yolculuğu vaat ediyor.



19.30

Gece ve gençlik



Napa diskotek cenneti değil, fakat eğlence mekanları gittikçe çeşitleniyor. New York’un ünlü caz kulübü 2016’da bölgenin saygın opera binalarından birinde şube açtı. Blue Note Napa’da Japon piyanist Keiko Matsui, Hawaii’li gitarcı Willie K sahneye çıkıyor bugünlerde. Ayrıca bölgede yıldızı yeni parlayan cazcılara da sahnesini açıyor. Daha sessiz bir gece için yakınlardaki Gran Electrica’ya gidebilirsiniz. Yeni açılan Meksika temalı restoran ve barda Ölüler Günü’nden esinlenen sanat ürünleri arasında yaratıcı margarita kokteylleri tadabilirsiniz.





Cumartesi

9.00

Pastoral kahvaltı



Farmstead, St. Helena’nın ana caddesindeki Long Meadow Ranch’da. İlk bakışta film setini andırıyor. Sanki dekoratörlüğe merak sarmış çiftçilerle ilgili bir film çekiliyor. Zeytinyağı tenekeleri, reçeller, kokulu mumlar, ketenden el çantalarıyla kasaba bakkalını andıran salondaki barda şarap ve viski şişeleri dikkat çekiyor. Birkaç adım ötede, geçmişte sera olarak kullanılan alan şık bir restorana dönüştürülmüş.





11.00

Detoks zamanı



Napa köklü bir SPA kültürüne sahip. Bölgenin kuzey sınırındaki Calistoga’nın çamur banyoları, jeotermal havuzları yıllardır çok popüler. Geleneksel yöntemlerle rahatlamak istiyorsanız, yani çamur ya da termal havuza uzanmak size cazip geliyorsa Indian Springs’e gidin. Çamur havuzunda volkanik kül kullanılıyor (400 TL). Daha modern terapi için Calistoga Motor Lodge and SPA’yı deneyebilirsiniz. Yarım yüzyılı geride bırakan otel restorasyondan geçirildi. Bahçe manzaralı tuz banyosu ve çamur barında kullanılacak malzeme kokteyli isteğiniz doğrultusunda hazırlanıyor (terapi 350 TL’den başlıyor).











14.00

CIA’da öğlen yemeği



Copia’daki Amerikan Mutfak Sanatları Enstitüsü (CIA), sekiz yıllık aradan sonra 2016’da Napa’nın öncü isimlerinden Robert ve Margrit Mondavi ile Julia Child’ın girişimiyle yeniden hizmete girdi. 74 bin metrekarelik yeme-içme cennetinde şarap tadımı ve yemek kursları veriliyor. Williams-Sonoma’nın kurucusu Chuck Williams’a ait 4 bin parçalık mutfak gereçleri koleksiyonu temmuzda açılıyor. Restoranın açık mutfağında şef ekibi Diane usulü biftek, mantar, konyak, et suyu, arpacık soğanı ve kremayla hazırlanan sos eşliğinde dana filetosu gibi Amerikan mutfağının klasiklerini sunuyor (135 TL).





16.30

Özel koleksiyon



Napa merkezinden otomobille Veeder Dağı’na ulaşmanız yaklaşık 20 dakika sürüyor. The Hess Collection şaraphanesindeki etkileyici çağdaş sanat koleksiyonunu mutlaka görün. Kurucusu, İsviçreli işadamı ve şarapçı Donald Hess, 1960’lardan itibaren bazı önemli sanatçıların hamiliğini üstlenmiş, eserlerini toplamış. Taştan yapılmış şaraphanenin ikinci ve üçüncü katında Francis Bacon, Gerhard Richter, Anselm Kiefer ve Robert Motherwell’in eserleri sergileniyor. Giriş ücretsiz.



18.00

Yeni ürünler



Şarap cennetinde butik biralara da yer var. Yakınlarda fıçıdan servis yapan dört birahane açıldı Napa merkezinde. Trade Brewing’deki çeşitler 14’ü buluyor. Bricklayer (30 TL) ya da Pile Driver’ı (35 TL) deneyin. Tabakhaneden dönüştürülen Tannery Bend Beerworks’de farklı türlerdeki deneysel biralar öne çıkıyor. Viski fıçısında yıllandırılmış biralarda erik, incir aromaları ve vanilya tonları seziliyor. San Diego kökenli biracılardan Stone Brewing’in Napa şubesi 19. yy’dan kalma taş binada.









20.00

Çiftllkten çatala



2000’lerin başında gündeme gelen çiftlikten sofraya akımının ilk yaygınlaştığı bölge Kuzey Kaliforniya’ydı. Gıda sektörü gününüzde de yerel kaynaklı sürdürülebilir üretim modeli destekliyor. St. Helena’daki The Charter Oak bu yaklaşımla çalışıyor. Mönüsünü üç Michelin yıldızlı şef Christopher Kostow hazırlamış. Fiyatları şimdilik ehven. Yemeklerin çoğu açık mutfağın ızgarasında pişiyor. Bunlardan biri de cabarnet dinlendirilmiş meşe fıçıların ateşinde pişirilmiş pirzola (135 TL).



Pazar

10.00

Boomtown



Napa Nehri yakınlarına kurulan Oxbow Halk Pazarı’nı mutlaka görün. 4 bin metrekarelik yapıda fırın, pastane, çikolatıcı, kasap, balıkçı, manav dahil ne ararsanız var. Keşif turuna Ritual Coffee Roasters’dan başlayın. Baristalar her fincanı özenle hazırlıyor. Sonra Model Bakery’den tarçınlı çöreğinizi kapın. Manzaralı bir kahvaltı için Archer Hotel’in çatısındaki restoranı tavsiye ederiz. The Sky & Vine Rooftop Bar’da mönüyü ünlü şef Charlie Palmer hazırladı...



13.00

Moda avı



Napa’ya vadinin en yeni şaraphanelerinden birinde bir kadeh cabarnet ya da chardonnay tadarak veda edin. Eski plak yapımcılarından Kashy Khaledi’nin kurduğu Ashes & Diamonds geçen yıl açılmasına karşın Instagram kullanıcılarının gözdesine dönüştü. 29. Otoban’ın yanındaki tesislerde bölgenin önde gelen bağcılarının üzümleri geleneksel yöntemlerle işleniyor. Tadımlar 200 TL’den başlıyor.



Nasıl gidilir?



Napa Vadisi’ne en yakın uluslararası havalimanı San Francisco’da. Temmuzun üçüncü haftasında THY, gidiş-dönüş 7 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla İstanbul’dan direkt uçuyor. British Airways’in tek aktarmalı uçuşları 5 bin 700 TL’den başlıyor.