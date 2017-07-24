36 saatte Midilli
Ayvalık’tan deniz otobüsüyle 45 dakika uzaktaki Midilli, Kuzey Ege’nin kültür adası. Dünya edebiyatının önde gelen dört yazarını yetiştiren topraklarda bugün mimarisinden mutfak kültürüne geçmişin zenginlikleri özenle korunuyor. Her köşesi taşla örülmüş tablo gibi köyler, fosil ormanın sırrından, uzonun özel formülüne pek çok detayın öğrenilebileceği müzeler, mütevazı fakat yemekleri leziz ve uygun fiyatlı restoranlar kaşif ruhlu gezginleri bekliyor.
Cuma
19.00
Hoş geldin kahvesi
Gümrük çıkışında, rıhtımdaki acentelerden otomobilinizi kiralayın, otele yerleşip çarşı turuna çıkın. Önce Sappho anıtının arkasındaki To Navagio’nun ikinci kat balkonuna yerleşin. Sizi gece boyunca dinç tutacak dondurmalı frape yudumlarken rıhtımdaki canlı yaşamı seyredin (8 TL). Buzlu kahvenizi ada gençleriyle içmek isterseniz Mythos Kafe, meydanın arkasında, Komninaki ile Vernedaki sokaklarının buluştuğu köşede.
19.30
Çarşıda gezinti
Başkent Mitiline’nin çarşısı rıhtımın paralelinden başlayıp Yeni Cami’ye dönen yaklaşık 700 metre uzunluğundaki Ermau Caddesi’nde. Katedral tarafındaki binalar en fazla iki katlı, vitrinleri özenle süslenmiş. Pek çoğu etiketlerinde Türkçe kullanıyor. Özellikle kurabiyeciler kışkırtıcı. Asırlık kitapçı Hacımihalidis’den ( No: 19) detaylı harita, Midilli florası, yürüyüş parkurları ve tarihiyle ilgili İngilizce kitapları alabilirsiniz. Komşusu QantaEtiko’da (No: 23) 70 yıldır aynı formülle tarçınlı, üzümlü kurabiyeler pişiriliyor. Sahile vuran ağaçlardan hediyelik üreten atölyeleri, butik kuyumcuları, Yeni Cami’yi, Yeşilçam afişleri satan sahafı geçtikten sonra Ergani Atölyesi’ne ulaşacaksınız (No: 280). Nahif desenli sürahileri, vazoları, çiçek demetleriyle Georgia Zahariadu adanın gururu. Eserleri Midilli Müzesi’nde de sergileniyor.
21.00
Buzuki eşliğinde
Hafta sonunda çoğu taverna müzikli. Merkezden 10 dakikada yürüyebileceğiniz Apagkio (Venizelou Eleftheriou No: 21) adalıların gittiği, dekoru sıradan, fiyatı uygun, servisi hızlı, porsiyonları büyük, yemekleri leziz bir aile işletmesi. Aşçı Eleni, kalamarı ızgarada suyunu çekmeden, bütün halde pişiriyor. Ahtapotu şarap sosunda lezzetlendiriyor, sardalyeyi yarım gün tuzda uyutup limonla servis ediyor. Reçine şarabıyla damağınızı şenlendirebilir ya da adanın tüm uzolarını (tadımlık mini şişelerde) masanıza dizebilirsiniz (Kişi başı ortalama 60 TL.) 200 yıl önce Ali Ağa isimli Türk’ün kurduğu iddia edilen Kafeneion O Ermis, merkezdeki en turistik taverna (Kornarou No:2). Sokağın ortasına sıralanmış masalarda hızlı, leziz, uygun fiyatlı servis yapılan bir başka restoran Kaldırımi (Thasou No:2).
22.30
Çikolata şöleni
Türkiye’de rastlamadığınız kalitedeki kaymaklı dondurmayı Midilli’de tatmak sizi şaşırtacak. Rıhtımdaki Sugar House’da tiramisu’dan mangoya 20’ye yakın çeşit var. Bitter çikolatası kayda değer. Vitrinlerindeki şekerlemeler kadar yerel butik şaraplar da cazip birer hediyelik (P.Kauntourioti No:15).
23.30
Gece uçuşu
Rıhtım paralelindeki Komninaki’ye sıralanmış gece kulüpleri çok sıcak, kalabalık gelebilir size. Taksiye atlayıp havaalanı yönünde 11 kilometre ileride, Agrilia Kratigou sahilindeki Kohilia’ya gidin. Dikili’den esen meltem eşliğinde meyveli kokteylinizi yudumlayın, sahnedeki grupların eşliğinde dans edin.
Cumartesi
9.00
Bankada kahvaltı
Rıhtımdaki Panellinion’un hangar büyüklüğündeki tarihi binası geçmişte banka ve postaneydi. Günümüzde şık bir kafe. Personeli nazik, misafirperver. Duvarındaki dev fotoğraflar ve dekorasyonuyla geçmişi yaşatıyor. Kahvesinden tatlılarına tüm ürünleri kaliteli. Peynirli börek, kahvaltı tabağı, sandviçler, bitişikteki Sugar House’dan hamurişleri gibi pek çok kahvaltı seçeneği mevcut (P.Kauntourioti No:13).
10.00
Ustaların izinde
Büyük keşif turu başlıyor… Önce adanın en karakteristik dağ köyü Agiasos’a gidin. Gera Körfezi’nin kıyısından, zeytinliklerin içinden geçen yol 25 kilometre. (Odysseas Elytis’in ailesi körfezdeki Pappados köyünden Girit’e göçmüş, Midilli Havaalanı bu nedenle Nobelli şairin adını taşıyor. Dedesinin zeytinyağı fabrikası Vrana müzeye dönüştürülmüş.) Agiasos, kestane, kiraz, elma zengini. 20. yy başında Çanakkaleli ustalar seramikçiliği, keşişler ağaç oymacılığı getirmiş. Seramikçi Yannis Hacıyannis’in köy girişindeki atölyesi aynı zamanda kişisel müzesi. Zengin bir kültüre ışık tutan köy müzesinin bitişiğindeki kütüphaneden santur sesi geliyorsa fırsatı kaçırmayın. Müzik odasına misafir olun, Kostas Zafiriu’nun provadaki genç santurcularını dinleyin. Kilisenin altındaki yokuşta, camları tozlu atölyesinde Bay Dimitri (84) dede mesleği ahşap oymacılığı sürdürüyor. Kestaneden dev avizeler, cevizden köy manzaraları ve çiçek tabloları yapıyor. BJK, FB, GS armalı tavlaları ortalama 250 TL. Zarif dekorlu Caffe Hausbrandt’a geldiğinizde mola verin. Köpüklü ‘Yunan kahvesi’yle, bitişikteki fırından kuru meyveli tatlıları tadın. Meydanda satılan Castanelli, köyün özel kestane likörü (200ml, 80TL).
12.30
İmbikler kaynıyor
Uzonun başkenti Plomari, Agiasos’a Ampeliko üzerinden 35 kilometre. İlk damıtımevleri 19. yy sonunda, Olimpos Dağı’ndan inen derenin kıyısına kurulmuş. Uzo’nun formülünü İstanbul’dan gelen ustalar Olimpos’un suyuyla yaratmış. İki ünlü firma faaliyetini sürdürüyor. Bilgi ve tadım için uğrayabileceğiniz Plomari Uzo Dünyası Müzesi saat 15.00’e kadar açık. Barbayanni Uzo ve Likör Müzesi ise cumartesileri talep üzerine açılıyor. Temmuzun son haftasında tüm adada Uzo Festivali düzenleniyor.
16.30
Lezbiyen cenneti
Antik çağın kadın şairi Sappho, 2600 yıl önce adanın güneybatısındaki Eressos’ta doğdu, 55 yaşında öldüğünde geriye lir eşliğinde kadınlara yönelik söylenen çok sayıda şiir bıraktı. Köyünün sahili şimdi lezbiyenlerin uluslararası buluşma noktası. 9 Eylül’de iki haftalık sanat festivali düzenleniyor. Kaliteli restoranlar ve plaj hafta sonunda adalı ailelerle doluyor. Plajın yanındaki sade balıkçı restoranı Blue Sardine’de sakallarından sadece gözleri görülen Kosta’ya günün balıklarını sorun: Kılıç, çupra, mercan, sardalye? Yanında uzo, reçine ya da Kosta’nın ikram edeceği kendi yapımı grappa… Kişi başı ortalama 100 TL. Sonra mendireğe yürüyün, heykel ve şık kafeleri görün.
18.00
Taş orman
Erassos’un yanıbaşındaki Sigri’nin mimarisi sıradan. Sahil köyünü sıra dışı yapan taşlaşmış ormanı. 20 milyon yıl öncesinin florasını görebileceğiniz müze saat 17.30’da kapanıyor. Fakat bahçesinde taşlaşmış ağaçları görebilirsiniz. Köyden çıkışta, bir tepenin üstünde kartal yuvasını andıran Ipsulou Manastırı’na 15 dakika zaman ayırın. Issızlığın ortasındaki kale görünümlü yapının burçlarından kuşbakışı Babakale’den Limnos’a panoramik manzarayı seyredin. Müzesindeki 1540’lardan kalma elyazması dini müzik, dua defterlerini, Müslüman Türk doktor Nejat Bey’in Hz. İsa resmini görün. Internete bağlanıp fotoğraflarınızı arkadaşlarınıza gönderin (Kesintili de olsa, adanın kuzey sahilinden Türk operatörlere erişilebiliyor).
20.30
Kaptanın Masası’nda günbatımı
Sigri’den Antissa, Skalohori, Petra yoluyla adanın en güzel köyü Molyvos’a (Mithimna) ulaşacağınız rota zeytinlik ve çamlıkların içinden, masmavi koyların üstünden geçiyor. Yolculuk süresi 70 dakika. 200 kilometrelik turun sonunda otelinize yerleşin, kendinizi denize atın. Sonra küçük limana yürüyün. Adalı Teo, Avustralyalı eşi Melinda ve onun balıkçı / kaptan üvey babası 1994’te Captain’s Table’ı kurmuş. Teo mutfakta, eşi ve çocukları servis yapıyor. Mönüsü et, balık ve mezelerden oluşuyor. İsli uskumrusu (19 TL), ahtapot ızgarası (20 TL) harika. İki kişilik, dört alternatifli standart mönü 6 çeşit meze, et ya da balık ve tatlıdan oluşuyor (İçki hariç 98 TL). Manzaralı alternatif Betty’s zarif bir butik otelin restoranı (Tüm etlerin porsiyonu 28 TL, barbunun kilosu 175, çipuranın 140 TL). Köyün ruhuna en uygun alternatif ise küçük bir meydanda, dev çınar ağacının altına açılmış masalarda hizmet veren Geia Mas. Etleri, mezeleri lezzetli (içki hariç kişi başı ortalama 60 TL).
24.00
Bol oksijen, bol müzik
Petra yolu üstündeki gece kulübü Oxy’nin sahnesi denize doğru uzanan geniş bir platformda. İsmi gibi havadar ve manzaralı. Hafta sonunda konser ya da DJ şovları düzenleniyor. Kimi zaman Türk DJ’ler de konuk oluyor. Saat 23.00’te açılıyor, gece yarısına doğru müzik hızlanıyor. Yemek servisi var.
Pazar
9.30
To Kombologaki’de sabah kahvesi
Her sabah Molyvos’un ihtiyarlarları eski cami yıkıntısının yanındaki To Kombologaki’de buluşup kahve içer, sohbet eder. Boşluğa açılan balkonu panoramik manzaralı. Osmanlı çeşmesinin yanındaki fırından kurabiyenizi alıp manzara eşliğinde kahveyle atıştırın. Sonra asırlık mor salkımların gölgelediği çarşıda sanat galerisi şıklığındaki mağazaları gezin. Seramik, ahşap, deri ve metalden zarif hediyeliklere gözatın. Mini kitapçıdan Ayvalıklı Ilias Venizis’in bir romanını alın (Yazarın çam korusuna saklanmış evi 4 km. uzaklıktaki Efthalau’da, mezarı ise Molyvos Kalesi’nin eteğindeki mini mezarlıkta. Üstünde sadece Yunanca “Huzur” yazıyor).
11.30
Seramik ve peynir
Mitili’niye dönüş yolu Mandamados’dan geçer. Köy seramikleri ve keçi peyniriyle (ladoteri) ünlüdür. 29 Ağustos’a kadar sürecek seramik fuarını ve atölyeleri gezin dışı mumlanmış leziz ladoteri alın.
12.30
Denizkızı Meryem
Stratis Mirivilis (1890-1969), Yunan edebiyatının Kazancakis kadar önemli romancılarından. Pek çok eseri Türkçe’ye de çevrildi. 1949’da yayımlanan Panagia Gorgona (Denizkızı Meryem) romanında köyü Skamnias’ın sahilindeki (Skala Skamnias) aynı isimli kilisenin bulunduğu biblo kadar güzel balıkçı barınağını ve yaşlı dut ağacını anlatıyor. Bugün adanın en ünlü restoranı dutun altında. I Mouria tou Myrivili (Dut Altında) ıstakozlu makarnasıyla meşhur. Arkasındaki Kavos Cafe’de dondurmalı frape içip Assos manzarasının keyfini çıkarın. Acıktıysanız köyden 200 metre kadar çıkıp, sapaktan yandaki Kagia Koyu’na geçin. Ücretsiz duş ve kabinleri olan ıssız sahildeki Poseidon adanın en güzel kır restoranlarından (içki hariç kişi başı ortalama 40 TL)
Nasıl gidilir
Ayvalık’tan Cuma 18.00’de JalemTur’un deniz otobüsü (gidiş-dönüş 125 TL, 45 dakika), Jale Tur ile TURYOL’un araçlı gemileri kalkıyor (gidiş-dönüş 105 TL, 90 dakika). Dönüşler pazar 18.00’de. Firmalar her sabah saat 9.00’da iki yönden sefer yapıyor. Adanın şehirlararası otobüs durağı gümrüğe 15 dakika yürüyüş mesafesinde, Aya İrini Parkı’nın yanında. Otobüs seferleri seyrek ve sınırlı. Türkçe Midilli gezi rehberini (Lesvos Turizm Rehberi) issuu.com’dan ücretsiz cep telefonunuza indirebilirsiniz. Kapıdan vize uygulaması yaz boyunca devam edecek. Belgelerinizi Ayvalık’tan Midilli’ye geçeceğiniz firmaya 3 gün önceden vermeniz gerekiyor.
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