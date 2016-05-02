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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 Saatte Keşfet 36 saatte Amalfi / İtalya
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Sıradaki Haber:36 saatte Şanghay

36 Saatte Keşfet
Ingrid K. Williams Çeviren: Serhan YEDİG / The New York Times Hürriyet işbirliğiyle
02.05.2016 - 00:35, Son Güncelleme:

36 saatte Amalfi / İtalya

İtalya denince akla aşk gelir. Roma'da Aşk Çeşmesi önünde ya da Venedik'te Gondol'la evlilik teklifi size de çok sıradan geliyorsa, rotanızı İtalya'nın cenneti Amalfi'ye çevirin!İtalya'daki Amalfi sahilleri şöhrete kavuştu. Uçurumlara asılı limon bahçeleri, balıkçı köyleriyle süslü 45 kilometrelik Amalfi sahillleri güzelliğiyle büyülüyor...

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Positano ise Amalfi'nin en kalabalık kasabası. İşte İtalya gezinize şerbet katacak 36 saatte Amalfi rehberi...

John Steinbeck’in 1953’te Harper’s Bazaar dergisinde yayımlanan yazısı Positano’nun kaderini değiştirmişti. Sorrentine Yarımadası’nın güney ucundaki kasabayla birlikte, uçurumlara asılı limon bahçeleri, balıkçı köyleriyle süslü 45 kilometrelik Amalfi sahilleri de şöhrete kavuştu. Positano bölgenin en kalabalık kasabası olsa da keşfedilmeyi bekleyen pek çok alternatifi var: Komşusu Praiano, batısındaki ikiz köyler Maiori ve Minori, tepedeki Ravello, doğudaki Cetera Köyü. Yani Steinbeck çağındaki Amalfi’nin şaşırtan güzelliği bugün de sürüyor.

Cuma

15:00

İnişli çıkışlı huzur 

Otomobil kiralayıp virajlı yollardan kasabalar arasında yolculuk yapmak size zor geliyorsa, Amalfi sahillerinde otobüs, vapur gibi toplu taşıma alternatiflerini kullanmanız gerekir. Önce enerji toplamak için merkezdeki Conca dei Marini’ye gidin. Her bütçeye uygun konaklama seçeneği mevcut. Lüks seçenek Monastero Santa Rosa. Uçurumun tepesindeki manastırdan dönüştürülmüş otelde SPA hizmetinizde. Aromatik Santa Maria Novella yağıyla masaj yaptırın, termal sularda yıkanın, hidroterapi havuzuna girin (270 TL). Daha mütevazı seçenek ararsanız dik, uzun merdivenden sahile doğru inin. Marina di Canca Koyu’nda kendinizi mavi sulara atın.

36 saatte Amalfi / İtalya

18.00

Praino Ödülü

Conca dei Marini’nin batısındaki Praiano rengârenk seramik kaplı Cupola’sıyla dikkat çekiyor. Fakat en ilginç özelliği sahilde. 800 yıllık mermer gözlem kulesi şimdi Paolo Sandulli’nin atölye ve galerisi.

İtalya turlarını karşılaştırın:

Eğer pencere kenarında resim yaptığını görürseniz kapısını çalın, eserlerini görün, kuleden manzarayı seyredin. Merdivenlerdeki sırsız toprak büstlerin saçları yabani süngerden yapılmış. Sonra limana uzanan patikadan yürüyüp Il Pirata’da bir şeyler için. Taş terastaki masaların manzarası müthiş.

36 saatte Amalfi / İtalya

21.30

Sahilde yemekAmalfi’nin ana sahilindeki Ristorante Marina Grande sadece manzarası için bile ücret talep edebilir, öylesine etkileyici. Fakat mutfaktaki yaratıcı yaklaşım her zaman manzaranın önüne çıkıyor. Güzel bir bahar akşamı için seçenekler: Tonbalığından yeşil kuşkonmaz garnitürlü prosciutto (26 TL), mürekkebiyle pişmiş, taze soğanlı ve kalamarlı, kum midyeli spagetti (55 TL), ızgara, salata, tempura ahtapot (46 TL). Şaraplardan, yakınlardaki Marisa Cuomo’nun beyaz Costa d’Amalfi Furore’sini tadın. Yemekten sonra, geçen yıl açılan Masaniello Art Cafe’ye uğrayın. Sahnedeki topluluklar cazdan Canzone Napoletana’ya güzel müzikler çalıyor.

Cumartesi 

9:00

Maiori’de sabah

Amalfi’nin sahilleri kayalık, çakıllı kasabaları arasında palmiyelerin sıralandığı kumsalıyla Maiori sabah yürüyüşü için en aranan yer. Yürüyüşten sonra sabah kahvenizi Pasticceria Napoli’de için. Yanında ikram edilen, istiridye şeklindeki, ricotta peyniriyle doldurulmuş sfogliatelle, ülkenin Campania bölgesine ait tatlılardan. Yeterince enerji topladıysanız, tepeye doğru yürüyün. Tepedeki limon rengi, panoramik manzaralı Santa Maria a Mare’nin bodrumu merak edilen dini objelerle dolu. Bodrum ricayla geziliyor.

36 saatte Amalfi / İtalya

11.00

Minori Harabeleri

Maiori’den batıya, sahil boyunca 20 dakika yürüdüğünüzde Minori’ye varırsınız. Villa Romana, arkeolojik bir servettir. Birinci yüzyıldan kalma Roma villasındaki antik mozaikler, Roma bahçesi görülmeye değer. 

14.00

Sahile özelİtalyan mutfağında adını çıktığı coğrafyadan alan ürünlerden en popüleri Parma salamı (prosciotto) ve Modena balzamik sirkesi. Bu listeye Alici di Cetera’yı da ekleyebiliriz. Sardalyesiyle ünlü köye otobüsle ulaşmak mümkün. Tekne dolu limanda kısa bir yürüyüşten sonra deniz ürünleri şöleni için Ristorante San Pietro’ya gidin. Sahibi Francesco Tammaro’nun tavsiyeleri doğrultusunda lüfer carpaccio, pottarga risotto ya da fıçıda tuzlanmış sardalyeden umami sosuyla yapılmış makarnayı tadın. İki kişi 150 TL.

36 saatte Amalfi / İtalya

17:00

Gökyüzündeki bahçe

Terasları izleyerek tırmanacağınız sarp tepedeki kartal yuvası benzeri Ravello Köyü’nün manzarası tablo gibi. Özellikle Villa Cimbrone’den sahili seyretmeye doyamayacaksınız. Otele dönüştürülen tarihi köşke giriş 25 TL. Begonvil sarılmış şadırvanlar, güllerle renklendirilmiş taraçaların ardından kilometrelerce ötedeki güzellikleri görebilirsiniz. Bahçeden yürüyerek ulaşacağınız Huzur Terası’ndaki tarihi büstler kadar yüzlerce metre yükseğe asılmış gibi duran mermer balkondan aşağı bakmak da başınızı döndürecek.

36 saatte Amalfi / İtalya

19.30

Babil çerezleri

Ravello’nun dar, arnavutkaldırımı sokaklarında yürürken dünyanın dört bir köşesinden farklı dilleri duyacaksınız. Önceki yıl açılan Babel Wine Bar Deli&Art her damağı memnun edecek kadar geniş kava sahip. Bu aydınlık barın birkaç masası var. Kalan alan yerel seramikçilerin, ressamların rengârenk işlerine ayrılmış. Kavdakiler bölgenin şarapları. Ravello’dan A. Sammarco Şarapçılık’ın meyve aromalarıyla öne çıkan roze ürünü Tramonti’yi deneyin. Yanına krema kıvamındaki mozarella ve çıtır prosciutto ile karıştırılmış bir kâse gaspacho ya da burrata ve kurutulmuş domatesli bruschetta alabilirsiniz. Yemeğinizi leziz ricotta peyniri ve armutlu tatlıyla noktalayın. İki kişi yaklaşık 140 TL.

21.00

Ritm ve manzara

Şimdi müzik saati. Gecenizi sonat ya da senfoniyle taçlandırabilirsiniz. Ravello Konser Derneği’nin düzenlediği Ravello Festivali yıllardır en yetenekli sanatçıları ‘müzik şehri’ne çekiyor. Uzak ve küçük bir kasaba olmasına rağmen hafta sonunda birden fazla mekânda konser düzenleniyor. Villa Ruffalo’daki deniz manzaralı fütüristik stilde dalgalı kubbeli amfitiyatro Oscar Niemeyer’in tasarımı. Annunziata Tarihi Binası, yeni Ravello sanat merkezi daha samimi mekânlar. Akşamınızı planlamadan önce festivalin konser programını inceleyin. Etkinliklerin saat ve yerini kontrol edin.

36 saatte Amalfi / İtalya

Pazar

10:00

Amalfi sanatı

Günübirlik ziyaretçiler Amalfi’nin daracık sokaklarını doldurmadan harekete geçin. Duomo’nun dik merdivenlerine tırmanıp dış yüzeyleri işlemeli mozaikleri, siyah beyazlı Roma kemerlerini görün. Chiostro del Paradiso’daki 13’üncü yy’dan kalma, palmiyelerin gölgelediği antik bazilika daha sonra barok katedrale dönüştürülmüş. Ardından Pasticceria Pansa’ya gidin. Katedralin gölgesindeki klasik kafe şimdilerde çok popüler. Kahvenin yanında limonlu şekerleme device al limone ikram ediliyor. Çıkışta, meydanın karşısına geçin. Mikro Fine Art Gallery’yi gezin. Yeni açılan galeride çılgınca renkli eserler sergileniyor. 

13.00

Deniz ya da toprakPositano’ya giden kıvrımlı sahil yolunun manzarası çok güzel. Fakat trafiği hep yoğun. Daha güzel manzara, daha az kalabalık istiyorsanız dağbaşındaki Sentiero delgi Dei (Tanrı’nın Yolu) Manastırı’nı tavsiye ederiz. İsminden anlaşılacağı gibi, bulutların üstünde... Manzarası çok güzel. Yürüyüş yapmak istiyorsanız yeni açılan patikadan aşağıya inin. Nocelle’ye üç saatte ulaşabilirsiniz. Arienzo kıyısında yüzün. Manzaraya doyamayanlar iskeleden Travelmaar gemisine binip Positano yolunda uçurumlara işlenen motifleri, Furore’deki müthiş güzel fiyortları görebilir (29 TL).

 

36 saatte Amalfi / İtalya



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