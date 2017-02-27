36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

Cuma 16.00
Deniz ürünleriyle bir öğün
Denizden kilometrelerce uzakta, neredeyse 1,5 kilometre irtifadaki Denver kaliteli deniz ürünleri açısından şaşırtıcı zenginliğe sahip. Deniz ürünleri odaklı ‘happy hours’ size hem bulunduğunuz yüksekliği unutturacak hem de erken akşam yemeğine ikna edecektir. LoDo’daki Jax Fish House, saat 16.00-18.00 arasında doğu sahillerinden taze istiridyeleri (tanesi 4 TL), fıstık ve ravent turşusu eşliğinde çiğ tonbalığı salatasını (20 TL), kırmızı soğan turşusu ve roka eşliğinde tütsülenmiş uskumruyu (20 TL) özel fiyatlarla sunuyor. South Pearl Caddesi’ndeki barlardan Izakaya Den’de ise aynı saatlerde jalapeño hamachi, wasabi bincho (beyazton balığı), üç tür çok taze nigiri (ikisi 16.5 TL), meze şeklinde brüksellahanası garnitürlü pirzola (16.5 TL), ördekli dilim (20 TL) ve ıstakoz mantısı (23 TL) tadabilirsiniz.
19.00 Fiesta de Arte
Her ayın üçüncü cuması Santa Fe Sanat Mahallesi sıradışı bir festival ortamına dönüşüyor. Stüdyolar, galeriler, antikacılar müzik ve insanlarla doluyor. Garage Vintage’da 1950’lerin modern eşyalarını (avokado yeşili koltuk, hardal sarısı bar taburesi), ‘Mad Men’ çağından mutfak gereçlerini bulabilirsiniz. Yakınlardaki Museo de las Americas özel akşamlarda saat 21.00’e kadar açık. Düzenlediği Spanish Happy Hour partilerinde ciddi koleksiyonerler İspanyolca bilgilerini sınıyor. Müze halk sanatına odaklanmış, fakat 20’nci yüzyıl başında Meksika’daki içki kültürünü fotoğraflarla ele alan ‘El Brindis Remixed’ gibi sürpriz sergilere ev sahipliği yapıyor.
21.00 Tarih raporu
South Broadway’e doğru yürüyün. Historians Ale House’un kısmen açık çatısındaki barda yerel biraları yudumlayın. Mönüdeki 40 biradan yüzde 75’i Colorado’dan. Geceye 1930’larda inşa edilen Art Deco Mayan Theater’da devam edin. Kafe ve bar şeklindeki üç salonda ağırlıklı olarak sanat filmleri gösteriliyor.
22.30 Rock şehri
Geceyi noktalamak için diğer alternatif, damağınızda baharatlı tatlar bırakacak El Taco de Mexico. Santa Fe Drive’ın yeşilbiber aromalı burrito’su (20 TL) çok meşhur. Müzik dinlemek istiyorsanız 1943’ten bu yana hizmet veren Skylark Lounge’ın sahnesindeki gruplar sizi bekliyor. Ayrıca caddenin biraz üstlerinde bir başka rock bar bulunuyor.
Cumartesi
09.00 Francalanın sırrı
Rosenberg’s Bagels & Delicatessen geçen yaz açıldı. Sahibi Jersey’li Josh Pollack, New York’taki pizza ve francalalara özel lezzetini veren şehrin su şebekesini incelemiş, benzerini yaptırmış. Çabasının sonucunu almış. Francalalar, sandviçler (mesela Heebster: krempeynir, kefal salatası ve alabalık havyarı 36 TL) kadar yeşilbiberli krem peyniri de leziz.
10.00 Zeki ol
2006’da Daniel Libeskind tasarımı 13 bin metrekarelik Frederic C. Hamilton binasını hizmete sokan Colorado Müzesi, müzeler bölgesindeki üstünlüğünü koruyor. Fakat daha yeni, az bilinen, eyaletin tarihini sıkmadan aktaran History Colorado Center interaktif özellikleriyle ailelere hitap ediyor. ‘Buffalo Askerin Hayatı’ndan, ‘Soğuk Savaş Colorado’suna farklı konulardaki konuşma ve sunumlardan yararlanmak için önceden etkinlik takvimini inceleyin. Bir başka öğretici mekân REI Denver Flagship. 1950’lerin garajı kitapçı, kafe ve restorana dönüştürülmüş. Americana, 15 metrelik sosis şeklindeki salonda hizmet veriyor. Little Man Ice Cream ise Bhakti Chai, kızarmış ekmek, nar çekirdeği gibi nadir lezzetlerde dondurmalar sunuyor.
13.30 Şehirden kaçış
Denver Botanik Bahçesi her mevsimde müthiş. Kışın bile orkide sergileri, Japon bahçeleri, çocuklara tropik bitki bakımı gibi etkinlikler var. Sıcaktan bunalıp kışı özleyenlere ise şehrin karayoluyla bir saat dışında, Breckenridge yolundaki Frisco Nordic Center günübirlik kar, kayak, kızak heyecanı vaat ediyor.
16.00 Biralar benden
Dev bira üreticisi Coors’un merkez üssü olmasına karşın Colorado’da pek çok butik biracı var. Heyecan verici düzeyde olanlarına gelince... İngiliz geleneğini Hogshead Brewery, Alman geleneğini Prost Brewing Company, hippie geleneğini Vine Street Pub & Brewery hatta heavy metal biracıları TRVE Brewing Company temsil ediyor. Anlaşılan her kültüre uygun biracı bulmak mümkün. Fakat birini seçmek gerekiyorsa Great Divide’ı deneyin.
20.00 Gurmelere layık dökümhane
2013’te 19’uncu yüzyıldan kalma dökümhanenin restorasyonuyla açılan lüks pazar Source - Acorn her beğeniye hitap ediyor. Bon Appétit, ülkenin en iyi 50 restoranı arasında. Mönüde dikkat çekenler meşe odununda pişirilmiş enginarlı, salsa soslu ahtapot (50 TL), bol domatesli, fesleğenli köfte (57 TL). Eğer Acorn’un en ünlü mekânında masa bulmakta zorlanırsanız LoDo’da zeki buluşlarıyla öne çıkan Asya restoranı ChoLon’u deneyebilirsiniz. Şefi, Jean-Georges, Spice Market ve Budakkan’ın öğrencisi. Spesiyaliteleri muz yaprağında pişirilmiş morina (100 TL), wok’ta kızartılmış kıymalı, naneli brüksellahanası (30 TL).
Pazar
9.00 Brunch Best
Hafta sonunda kuyruk beklememek için Lucile’s Creole Cafe’ye erken saatte gitmenizde yarar var. Dört şubeli restoranın New Orleans usulü kahvaltısı güzeldir. Boulder’da 30 yıl önce açılan ilk şubenin şefi Commander’s Palace’dan gelmişti. Kahve hindibağ ile sunuluyor, Bloody Mary baharatlı ponçikler bağımlılık yapıyor. Yumurtalı Pontchartrain’i deneyin. Kızartılmış alabalık, çılbır, yulaflı béarnaise sosuyla yapılıyor (36 TL). Diğer seçenek enginar ezmeli, rokalı, lahana salatalı istiridye po’boy (36 TL).
13.00 Broadway’de
Kentin en ilgi çekici butiklerinden bazıları South Broadway semtinde. Ironwood’da birbirinden güzel bitki düzenlemeleri sıradışı çerçevelere yerleştirilmiş. Ayrıca pırıltılı taşlar, kurutulmuş kelebek, akrepler, maskeler, güneybatı esinli çağdaş mücevherler vitrinleri süslüyor. Birkaç mağaza ilerideki Hazel & Dewey ise elişi ev eşyaları üzerine uzmanlaşmış: Rengârenk desenli önlükler, elle boyanmış seramikler, Japon çömlekleri, ahşap kâseler... Indyink sadece giysilere baskı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda sanat galerisi, Sneaks and Plastic Chapel adlı mini mağazasında ise koleksiyonerlere yönelik oyuncaklar satılıyor.
Kaynak: FREDA MOON / Çeviren: Serhan Yedİg - The New York Times & Hürriyet işbirliği