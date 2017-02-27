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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

US News dergisinin okurlarına göre, Colorado Eyaleti’nin başkenti ABD’nin en yaşanası şehri. Refahın, yenilikçi kentsel politikaların izlerini her yerde görmek mümkün. Ülkede bisiklet paylaşımı programının en iyi uygulandığı yer. Neredeyse her mahallesinde rastlanan esrar otomatları günlük hayatın doğal birer parçasına dönüşmüş. Washington Parkı’ndan Cherry Creek bisiklet parkuruna şaşırtıcı güzellikte o kadar güzel yer var ki, bir şehir için bu kadarı çok bile...

FREDA MOON / Çeviren: Serhan Yedİg - The New York Times & Hürriyet işbirliği
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36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

Cuma 16.00 

Deniz ürünleriyle bir öğün

Denizden kilometrelerce uzakta, neredeyse 1,5 kilometre irtifadaki Denver kaliteli deniz ürünleri açısından şaşırtıcı zenginliğe sahip. Deniz ürünleri odaklı ‘happy hours’ size hem bulunduğunuz yüksekliği unutturacak hem de erken akşam yemeğine ikna edecektir. LoDo’daki Jax Fish House, saat 16.00-18.00 arasında doğu sahillerinden taze istiridyeleri (tanesi 4 TL), fıstık ve ravent turşusu eşliğinde çiğ tonbalığı salatasını (20 TL), kırmızı soğan turşusu ve roka eşliğinde tütsülenmiş uskumruyu (20 TL) özel fiyatlarla sunuyor. South Pearl Caddesi’ndeki barlardan Izakaya Den’de ise aynı saatlerde jalapeño hamachi, wasabi bincho (beyazton balığı), üç tür çok taze nigiri (ikisi 16.5 TL), meze şeklinde brüksellahanası garnitürlü pirzola (16.5 TL), ördekli dilim (20 TL) ve ıstakoz mantısı (23 TL) tadabilirsiniz.

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

19.00 Fiesta de Arte

Her ayın üçüncü cuması Santa Fe Sanat Mahallesi sıradışı bir festival ortamına dönüşüyor. Stüdyolar, galeriler, antikacılar müzik ve insanlarla doluyor. Garage Vintage’da 1950’lerin modern eşyalarını (avokado yeşili koltuk, hardal sarısı bar taburesi), ‘Mad Men’ çağından mutfak gereçlerini bulabilirsiniz. Yakınlardaki Museo de las Americas özel akşamlarda saat 21.00’e kadar açık. Düzenlediği Spanish Happy Hour partilerinde ciddi koleksiyonerler İspanyolca bilgilerini sınıyor. Müze halk sanatına odaklanmış, fakat 20’nci yüzyıl başında Meksika’daki içki kültürünü fotoğraflarla ele alan ‘El Brindis Remixed’ gibi sürpriz sergilere ev sahipliği yapıyor.

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver
36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

21.00 Tarih raporu

South Broadway’e doğru yürüyün. Historians Ale House’un kısmen açık çatısındaki barda yerel biraları yudumlayın. Mönüdeki 40 biradan yüzde 75’i Colorado’dan. Geceye 1930’larda inşa edilen Art Deco Mayan Theater’da devam edin. Kafe ve bar şeklindeki üç salonda ağırlıklı olarak sanat filmleri gösteriliyor.

22.30 Rock şehri

Geceyi noktalamak için diğer alternatif, damağınızda baharatlı tatlar bırakacak El Taco de Mexico. Santa Fe Drive’ın yeşilbiber aromalı burrito’su (20 TL) çok meşhur. Müzik dinlemek istiyorsanız 1943’ten bu yana hizmet veren Skylark Lounge’ın sahnesindeki gruplar sizi bekliyor. Ayrıca caddenin biraz üstlerinde bir başka rock bar bulunuyor.

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

Cumartesi

09.00 Francalanın sırrı 

Rosenberg’s Bagels & Delicatessen geçen yaz açıldı. Sahibi Jersey’li Josh Pollack, New York’taki pizza ve francalalara özel lezzetini veren şehrin su şebekesini incelemiş, benzerini yaptırmış. Çabasının sonucunu almış. Francalalar, sandviçler (mesela Heebster: krempeynir, kefal salatası ve alabalık havyarı 36 TL) kadar yeşilbiberli krem peyniri de leziz.

10.00 Zeki ol

2006’da Daniel Libeskind tasarımı 13 bin metrekarelik Frederic C. Hamilton binasını hizmete sokan Colorado Müzesi, müzeler bölgesindeki üstünlüğünü koruyor. Fakat daha yeni, az bilinen, eyaletin tarihini sıkmadan aktaran History Colorado Center interaktif özellikleriyle ailelere hitap ediyor. ‘Buffalo Askerin Hayatı’ndan, ‘Soğuk Savaş Colorado’suna farklı konulardaki konuşma ve sunumlardan yararlanmak için önceden etkinlik takvimini inceleyin. Bir başka öğretici mekân REI Denver Flagship. 1950’lerin garajı kitapçı, kafe ve restorana dönüştürülmüş. Americana, 15 metrelik sosis şeklindeki salonda hizmet veriyor. Little Man Ice Cream ise Bhakti Chai, kızarmış ekmek, nar çekirdeği gibi nadir lezzetlerde dondurmalar sunuyor.

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

13.30 Şehirden kaçış 

Denver Botanik Bahçesi her mevsimde müthiş. Kışın bile orkide sergileri, Japon bahçeleri, çocuklara tropik bitki bakımı gibi etkinlikler var. Sıcaktan bunalıp kışı özleyenlere ise şehrin karayoluyla bir saat dışında, Breckenridge yolundaki Frisco Nordic Center günübirlik kar, kayak, kızak heyecanı vaat ediyor.

16.00 Biralar benden

Dev bira üreticisi Coors’un merkez üssü olmasına karşın Colorado’da pek çok butik biracı var. Heyecan verici düzeyde olanlarına gelince... İngiliz geleneğini Hogshead Brewery, Alman geleneğini Prost Brewing Company, hippie geleneğini Vine Street Pub & Brewery hatta heavy metal biracıları TRVE Brewing Company temsil ediyor. Anlaşılan her kültüre uygun biracı bulmak mümkün. Fakat birini seçmek gerekiyorsa Great Divide’ı deneyin.

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

 

20.00 Gurmelere layık dökümhane

2013’te 19’uncu yüzyıldan kalma dökümhanenin restorasyonuyla açılan lüks pazar Source - Acorn her beğeniye hitap ediyor. Bon Appétit, ülkenin en iyi 50 restoranı arasında. Mönüde dikkat çekenler meşe odununda pişirilmiş enginarlı, salsa soslu ahtapot (50 TL), bol domatesli, fesleğenli köfte (57 TL). Eğer Acorn’un en ünlü mekânında masa bulmakta zorlanırsanız LoDo’da zeki buluşlarıyla öne çıkan Asya restoranı ChoLon’u deneyebilirsiniz. Şefi, Jean-Georges, Spice Market ve Budakkan’ın öğrencisi. Spesiyaliteleri muz yaprağında pişirilmiş morina (100 TL), wok’ta kızartılmış kıymalı, naneli brüksellahanası (30 TL).

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

Pazar

9.00 Brunch Best

Hafta sonunda kuyruk beklememek için Lucile’s Creole Cafe’ye erken saatte gitmenizde yarar var. Dört şubeli restoranın New Orleans usulü kahvaltısı güzeldir. Boulder’da 30 yıl önce açılan ilk şubenin şefi Commander’s Palace’dan gelmişti. Kahve hindibağ ile sunuluyor, Bloody Mary baharatlı ponçikler bağımlılık yapıyor. Yumurtalı Pontchartrain’i deneyin. Kızartılmış alabalık, çılbır, yulaflı béarnaise sosuyla yapılıyor (36 TL). Diğer seçenek enginar ezmeli, rokalı, lahana salatalı istiridye po’boy (36 TL).

36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver
36 saatte ABD’nin en yaşanası şehri: Denver

13.00 Broadway’de

Kentin en ilgi çekici butiklerinden bazıları South Broadway semtinde. Ironwood’da birbirinden güzel bitki düzenlemeleri sıradışı çerçevelere yerleştirilmiş. Ayrıca pırıltılı taşlar, kurutulmuş kelebek, akrepler, maskeler, güneybatı esinli çağdaş mücevherler vitrinleri süslüyor. Birkaç mağaza ilerideki Hazel & Dewey ise elişi ev eşyaları üzerine uzmanlaşmış: Rengârenk desenli önlükler, elle boyanmış seramikler, Japon çömlekleri, ahşap kâseler... Indyink sadece giysilere baskı yapmakla kalmıyor, aynı zamanda sanat galerisi, Sneaks and Plastic Chapel adlı mini mağazasında ise koleksiyonerlere yönelik oyuncaklar satılıyor.

Kaynak: FREDA MOON / Çeviren: Serhan Yedİg - The New York Times & Hürriyet işbirliği

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