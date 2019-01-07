2019’da mutlaka gitmeniz gereken yerler

Matera – İtalya

Bizler için Matera, İtalya’nın Kapadokya’sı çünkü Sassi de Matera, aynı Kapadokya gibi, tüf kayalıkların içine oyulan evlerden oluşan bir bölge. Zaten 2014 yılında da Ürgüp’le Matera kardeş şehirler olmuşlar. Matera’daki evlerin geçmişi,yaklaşık 9 bin yıl öncesine kadar dayanıyor. Şu an bu evlerde yaşayan İtalyanlar atalarının yaşam şeklini devam ettirmekle övünüyorlar. Zaten Matera, dünyada en uzun zamandır yaşanan mağara şehri. UNESCO da Matera’yı1993 yılında Dünya Mirası Listesi’ne aldı ama bu yıl Matera için başka bir önem taşıyor çünkü 2019 Avrupa Kültür Başkenti ilan edildi. Yani 2019, Matera’ya gitmek için en güzel sene.









Dordogne – Fransa

Görkemli şatolar, göz alabildiğine yeşillik, geleneksel Fransız mutfağı ve şarap… Büyülü bir Fransa atmosferi yaşamak isterseniz, Dordogne tüm bunları bulabileceğiniz en doğru yer. Dordogne, Fransa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri ve geçmişiyle ilgili tüm değerlerini en şekilde koruyarak günümüze gelmiş. Şu an Dordogne’da Fransızlar, İspanyollar, Katalanlar ve İtalyanlar bir arada yaşıyor. Bu da dolayısıyla kültürel zenginliği beraberinde getiriyor. 2019 yılı, bu kültürel zenginliğin 100. yılı olduğu için Dordogne için önemli bir yere sahip. 2019’da klasik Fransa atmosferine doğru bir yolculuk yapmak isterseniz, Enuygun.com olarak Dordogne’u tercih etmenizi öneririz.









Fanjingshan Dağı – Çin

Çin’in Guizhou eyaletinde yer alan Fanjingshan Dağı, uzaktan bakıldığında bulutların bir parçasıymış gibi gözüküyor adeta. Dağa ulaşıncaysa, kutsal bir Budist dağında mistik bir deneyimle karşılaşıyorsunuz.Dağın flora ve fauna çeşitliliği o kadar fazla ki Çin’in “gen veri tabanı” olduğu söyleniyor.Tabii bu durum, nesli tükenmek üzere olan birçok türü de beraberinde getiriyor. Fanjingshan böyle büyük bir öneme sahip olduğu için 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne alındı. Mistik bir yolculuk, 2019 yılını unutulmaz kılmak için birebir. Bu yüzden Fanjingshan Dağı, 2019 rotalarınızda mutlaka olmalı.









Grönland

Atlantik Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan Grönland, dünyanın en büyük adası. Yüzeyinin %81’i buzla kaplı olan Grönland, Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge ve 2019’da özerkliğinin 10. yılını kutlayacak. Şu an“Grönland çok soğuk, oraya nasıl gidelim?” diye düşünüyorsanız, Grönland’da yaşayacağınız deneyimin eşi benzeri olmadığını belirtelim. Evet her mevsim soğuk olan bir yerden bahsediyoruz ama Kuzey Işıklarını görme, Eskimoların yaşamlarına tanık olma, deniz kayağı yapma fırsatlarını bulabileceğiniz başka bir yer yok. Hem ne dedik, 2019 defterini, heyecan verici ve tarifsiz seyahatlerle dolduralım dedik. Grönland da tam da aradığınız destinasyon.









Galway – İrlanda

İrlanda’nın 4. büyük kenti Galway, “Kabileler Şehri” adını taşımakta. Bunun nedeni, 15. yüzyılda şehri, “kabileler” olarak bilinen, o dönemin önde gelen 14 ailesinin yönetmesi. Bu aileler Galway’deki pek çok yapının inşasına katkıda bulunduğu için sokaklara ailelerin isimleri verilmiş. Bu yüzden gezilecek birçok tarihi nokta sizi bekliyor. 2018 yılındaGalway, Avrupa Gastronomi Merkezi’ydi. 2020 yılında da Avrupa Kültür Başkenti olacak. Dolayısıyla bu yıl, sanat projelerinden kültür miraslarına kadar birçok hazırlık yapılacak. Yani 2019, Galway seyahati için en doğru yıl. Şehrin tüm hazırlıklarına ve heyecanına canlı canlı şahit olmanın keyfi, eğlenceli anılara gebe.









Göbeklitepe– Türkiye

Şanlıurfa şehir merkezinin yaklaşık 20 kilometre kuzeydoğusunda Örencik köyü yakınlarında bulunan Göbeklitepe, keşfedildiği günden beri insanlığın bilinen tarihini değiştirmeye devam ediyor. Geçmişi 12 bin yıl önceye dayanan ve dünya üzerindeki ilk tapınma merkezi kabul edilen Göbeklitepe, tarihçilerin ve arkeologların ilgi odağında çünkü Göbeklitepe incelemeleri sayesinde büyük büyük atalarımızla ilgili yeni birçok şey öğrenebiliriz. UNESCO da bu kadar önemli bir değeri olan Göbeklitepe’yi koruma altına almak için 2018 yılında Dünya Mirası Listesi’ne aldı. Ülkemizde de 2019 yılı, “Göbeklitepe Yılı” ilan edildi. İnsanoğlunun geçmişiyle ilgili böyle bir büyük bir önem taşıyan Göbeklitepe, 2019 seyahat listenizde mutlaka olmalı.









Kahire – Mısır

Mısır, herkesin gidip görmek istediği, gizemi hala daha çözülemeyen piramitleriyle ünlüydü bu zamana kadar. 2019 yılındaysa, Kahire’de açılacak olan Büyük Mısır Müzesi’yle ününe ün katacak. Yaklaşık olarak 500.000 metrekarelik bir alanı kapsayacak olan Büyük Mısır Müzesi, dünyada tek bir uygarlığın tarihine adanmış en büyük müze olacak. Bunun dışında müzeyi önemli hale getiren bir diğer şeyse, firavun Tutankamon’un mezarından çıkan 5000 eşyanın ilk defa sergilenecek olması. Ayrıca Tutankamon’un orijinal mezarı nasıl bulunduysa öyle sergilenecek. Yani bu müzeyi ziyaret ederseniz bu mezarın en gerçekçi haliyle karşı karşıya olacaksınız. Bunların dışında müzede yaklaşık 50.000 adet eser sergilenecek. Böyle büyük bir müzeyi açıldığı sene ziyaret etmek de daha bir heyecanlı geliyor kulağa.









Minsk – Belarus

2019 yılında vizeyle uğraşmadan seyahat etmek isterseniz, Belarus en doğru adres. 30 güne kadar sürecek seyahatleriniz için vize almanız gerekmiyor. Tek yapmanız gereken, seyahat sigortası yaptırmak ve sigortanızın belgelerini ülkeye girerken yanınızda bulundurmak. Minsk renkli gece hayatıyla ünlü bir şehir. Modern ve lüks gece kulüplerinde eğlenmemek imkânsız diyebiliriz. Gece hayatının yanı sıra, şehircilik anlamında da çok gelişmiş bir kent. Şehir ve doğa iç içe olduğu için de huzurun adresi. 2019’da kalabalıklardan bunalıp huzurlu bir seyahat destinasyonuna ihtiyaç duyarsanız Minsk ilk tercihiniz olmalı.









Mumbai – Hindistan

Şimdi galiba yanlış yazılmış, Bombay olacaktı diye düşünecekler olabilir. Hemen baştan anlatalım, Bombay, şehre İngilizler tarafından verilen bir isim. 1995 yılında Hintliler, Hint tanrıçası Mumba’nın adını Mumbai olarak bu şehre vermişler ama yine de halk bu isme tam olarak alışabilmiş değil. Siz oraya gittiğinizde şehrin adını mümkün olduğunca az kullanmaya çalışın ki bir karışıklık olmasın. Hindistan’ın en gelişmiş ve de en kalabalık şehri olan Mumbai’de dünyanın en pahalı evini ve karton kutudan yaptıkları evde yaşamaya çalışan insanları da görebilirsiniz. Bu açıdan çok ilginç bir atmosfere sahip bir şehir. Mumbai’nin bu farklı atmosferi, 2019’da mutlaka deneyimlemeniz gerekenler arasında.









Tiflis – Gürcistan

Vize almadan sadece kimliğinizle gidebileceğiniz Tiflis Kura Irmağı’nın etrafına kurulmuş bir başkent. Geçmişini ve tarihi dokusunu hala koruyor Tiflis. Şehre adımınızı atar atmaz, sanki zaman makinesiyle geçmişe dönmüş gibi hissedebilirsiniz. Tabii 21. yüzyıl esintilerini taşıyan kafeler ve restoranlar var ama özellikle Eski Tiflis’in yerleşim düzeni değiştirilmemiş. Ülkemize yakınlığı ve şehrin ucuzluğu sebebiyle Tiflis 2019’da hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlerin aklına ilk gelen destinasyon.



Yazı ve fotoğraflar: enuygun.com