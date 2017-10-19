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Seyahat

170 yıl sonra bulunan batık

Kraliyet Donanması'na ait HMS Erebus ve HMS Teroor isimli araştırma gemileri 1848 yılında Kanada'da bulunan Kuzey Buz Denizi'nde kötü hava koşulları ve buzda sıkışma nedeniyle batmış 129 denizci hayatını kaybetmişti.

Hürriyet Haber
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İngiliz donanmasının bu en büyük deniz faciasında gemilerdeki 129 denizci hayatını kaybetmişti. Kuzey Kutbu’nda araştırmalar sırasında batan gemilerin ardından 11 yıl boyunca araştırmalar yapılmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.

170 yıl sonra bulunan batık

Aradan yaklaşık 170 yıl geçtikten sonra her iki geminin izi de bulundu.

170 yıl sonra bulunan batık

Kanada’da Queen Maud Körfezi’nde Crampton Koyu’nda bulunan HMS Erebus’da Kanadalı bilim adamları çalışmalara çoktan başladı.

170 yıl sonra bulunan batık

Gjoa Haven’de batığa en yakın noktada kurulan Saunitalik Adası’nda Davit Kampı’nı kuran ekip, batık üzerinde incelemelerini yoğunlaştırıldı.

170 yıl sonra bulunan batık

6 sualtı arkeoloğunun çalıştığı batıkta, Kanada tarihindeki en büyük sualtı inceleme ve araştırma çalışmaları yapılıyor.

170 yıl sonra bulunan batık

Gemiler, ünlü İngiliz kaşif Sir John Franklin’e aitti.

170 yıl sonra bulunan batık


Kaynak: Hürriyet Haber

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