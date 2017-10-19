170 yıl sonra bulunan batık

İngiliz donanmasının bu en büyük deniz faciasında gemilerdeki 129 denizci hayatını kaybetmişti. Kuzey Kutbu’nda araştırmalar sırasında batan gemilerin ardından 11 yıl boyunca araştırmalar yapılmış ancak bir sonuca ulaşılamamıştı.







Aradan yaklaşık 170 yıl geçtikten sonra her iki geminin izi de bulundu.







Kanada’da Queen Maud Körfezi’nde Crampton Koyu’nda bulunan HMS Erebus’da Kanadalı bilim adamları çalışmalara çoktan başladı.







Gjoa Haven’de batığa en yakın noktada kurulan Saunitalik Adası’nda Davit Kampı’nı kuran ekip, batık üzerinde incelemelerini yoğunlaştırıldı.







6 sualtı arkeoloğunun çalıştığı batıkta, Kanada tarihindeki en büyük sualtı inceleme ve araştırma çalışmaları yapılıyor.

Gemiler, ünlü İngiliz kaşif Sir John Franklin’e aitti.







