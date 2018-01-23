15 farklı çift tipi için romantik hafta sonu destinasyonları

Romantik Çiftler: Marakeş

Sevgililer Günü’nde otantik ve sıcak bir atmosferin içinde romantik bir tatil yapmak isteyen çiftlere önerimiz Fas’ın kızıl şehri Marakeş. Vizesiz gidilen ülkeler arasında yer alan Fas, vize işlemleriyle uğraşmadan hemen uçak biletinizi alabileceğiniz bir destinasyon. Siz de bu güzel Kuzey Afrika ülkesinin büyüsüne bırakın kendinizi…







“Nerd” Çiftler: Edinburg

Fantastik atmosferleri seviyorsanız, Harry Potter hayranıysanız ve Game of Thrones dizi setindeymiş gibi hissetmek istiyorsanız sizin için en uygun şehir Edinburg. İngiltere’nin kuzeyinde yer alan İskoçya’nın başkenti, gotik mimarisi, merdivenleri ve labirent gibi sokaklarıyla sizi dizi setinde gibi hissettirecek. Edinburg’u ziyaret etmek için “nerd” olmanıza da gerek yok, sakinliği de canlılığı da bünyesinde barındıran bu şehir mutlaka Avrupa’da görülmesi gereken şehirlerden.







“Hipster” Çiftler: Kopenhag

Hipster ne demek diye sorarsanız: itinayla düzeltilmiş uzun sakallı, tarz giyinimli erkekler ve “dreamcatcher” dövmeli kızları hayal edin diyebiliriz. Siz de popüler kültüre uzak şeyler yapmayı seviyor, organik beslenmeye çalışıyor, tasarım kıyafetler veya tasarım ürünlere bayılıyorsanız, sevgilinizle gitmeniz gereken yer Kopenhag. Burada renkli sıralı binaların arasında dolaşıp tasarım dükkanlarını gezebilir, yorgunluğunuzu da hipster kahvecilerde atabilirsiniz.









Partici Çiftler: İbiza

Her şeyden önce birlikte eğlenmeyi, partilere gitmeyi ve sabaha kadar dans etmeyi seven bir çiftseniz, İbiza tam size göre. Dünyaca ünlü DJ’lerin sahne aldığı, kocaman alanlarda partiler düzenlenen İspanya’nın adalarından biri olan İbiza’da bütün enerjinizi atmadan dönmeyeceğiniz kesin. Ayrıca Avrupa’nın en güzel sahillerine de ev sahipliği yapan ada, tamamen eğlence ve keyif üzerine kurulmuş; yani İbiza tam bir tatil adası diyebiliriz.









Sporcu Çiftler: Prag

Türk turistlerin gözdesi, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag, turistik yerleri yürüyerek gezmek için çok uygun bir şehir. Uzun bir haftasonu kaçamağı olarak bu yıl Sevgililer Günü’nde Prag’da güzel bir tatil yapabilirsiniz. Prag Eski Şehir bölgesi (Old Town) ve Charles Köprüsü yürüyüş rotalarının merkezinde. Prag’da görülecek yerleri yürüyerek keşfetmek, bambaşka bir duygu; turistler ne tarafa doğru yürüyorsa siz de peşlerine takılın, kalabalığın içine karışın. Ayrıca Prag dışarısında çok güzel ormanlarda yürüyüş rotaları sizi bekliyor.







Sinemasever Çiftler: Lyon

Fransa’da görülecek şehirler deyince akla ilk olarak Paris gelse de, gezip görülmesi gereken bir sürü güzel şehir var: bunlardan biri de Lyon. Sinema tutkunu çiftlerin, hem romantizm dolu hem de sinemanın tarihine dalacakları bir tatil geçirmek için mutlaka değerlendirmesi gereken bir destinasyon. Yedinci sanatın, yani sinemanın Lyon’da yaşamış Lumiere Kardeşler’in icadı olduğunu söylemeden olmaz. Burada Lumiere Kardeşler’in yaşamış olduğu evi, yani şimdiki Lumiere Müzesi’ni ziyaret edip, tarihteki ilk video kayıtlarına şahitlik edebilirsiniz.









Rockçı Çiftler: Bristol

Müziksiz bir hayat hayal edemiyorsanız, İngiltere’nin çokça müzisyen çıkarmış kültürel şehri Bristol’e uçak bileti bakabilirsiniz. Massive Attack, Roni Size ve Portishead gibi grupları çıkarmış, bugünlerde de elektronik müziğin önemli bir merkezi olan Bristol’de rock olsun, alternatif olsun, birçok farklı türde müziğe doyacaksınız.







Gezgin Çiftler: Reykjavik

Fırsatını her bulduğunda ucuz uçak bileti arayan, haftasonu olunca arabaya atlayıp bir yerleri görmeye giden çiftler için en romantik tatil şekli Kuzey Işıkları’nı izlemek olacaktır. Dünyanın en güzel manzaralarından birini sunan Kuzey Işıkları nereden görülür derseniz, bunun için en iyi yer Reykjavik. İzlanda’nın başkentinde konaklayıp araba kiralayabileceğiniz gibi, gece gökyüzünü daha iyi görebileceğiniz köylerde de kalabilirsiniz. Kuzey Işıkları’nı görmek için en iyi zaman Şubat ayıdır.









Maneviyatçı Çiftler: İstanbul

İstanbul’da yaşıyor olabilirsiniz fakat İstanbul’un turistik yerlerini, camilerini ve tarihi yerlerini en son ne zaman gezdiniz? Daha önce hiç gitmemiş olanların da bayılacağı İstanbul’da görülmesi gereken yerlere bir bakın. Sakin bir haftasonu tatili istiyorsanız da, Adalar’da huzur dolu birkaç gün geçirebilirsiniz. En ucuz İstanbul uçak biletini Skyscanner uçak bileti arama motoruyla bulabilirsiniz.









Elegan Çiftler: Viyana

Heykellerle süslenmiş geniş saray parklarında yürüyüş yapmak her zaman hayalini kurduğunuz bir şeyse, Sevgililer Günü’nde gidilecek bir yer buldunuz demektir. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndan kalma şaşaalı ve son derece etkileyici mimaride yapılar bulunan Viyana’da tatil yapmak için Avusturya Schengen Vizesi almanız gerekiyor.









Gurme Çiftler: Modena

Mum ışığında veya harika bir manzara eşliğinde güzel bir yemek yemeyi seven çiftlerin Sevgililer Günü için gidebileceği yer İtalya’nın Modena kenti. Dünyanın en iyi restoranlarının bulunduğu Modena’da Michelin yıldızlı restoranlara çok rahat rastlayabilirsiniz. Modena’nın kendi havaalanı bulunmasa da, Bolonya Uluslararası Havalimanı’na uygun fiyatlı uçuşlar bulabilirsiniz. Modena – Bolonya arası yalnızca 36 kilometre.









Lüks Çiftler: Abu Dabi

Alışveriş yapmayı seven ve konforundan asla ödün vermek istemeyen çiftler için önerimiz Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi. Burayı yalnızca haftasonu için değil, bütün bir haftayı geçirip rahatlamak ve yorgunluğunuzu üzerinizden atmak için tercih edebilirsiniz. Baş döndüren mimaride gökdelenleri, masmavi denizi ve bembeyaz kumlarıyla, şehir içinde bile denize girebileceğiniz bir tatil destinasyonu Abu Dabi.









Kitap Kurdu Çiftler: Dublin

Evinizin her yeri kitaplarla dolu ve kitap okumadan bir gününüz geçmiyor mu? Oscar Wilde, James Joyce, Samuel Beckett ve daha birçok yazarın anavatanı olan Dublin sizi çağırıyor. UNESCO’nun Dublin’i Edebiyat Şehri seçtiğini de söylemeden geçmeyelim.









Ekolojik Çiftler: Ljubljana

Siz de büyükşehirde yaşayıp, balkonunuzda domates yetiştiriyorsanız, sevgilinizle veya eşinizle gitmeniz gereken yer Ljubljana. Slovenya başkenti, kanalları, tarihi binaları ve yeşil çehresiyle adeta bir resimden fırlamış gibi. Ekolojik sürdürülebilir şehir yaşantısını çok güzel bir şekilde uygulayan bu özel kent, 2016 yılında bu çabaları karşısında Avrupa Çevre Başkenti seçilerek ödüllendirilmiş. Ekolojik bir tatil arayanlar Ljubljana’yı mutlaka listelerine eklemeli.









Sanatçı Çiftler: Amsterdam

Tatilde bile bütün gününü müzede geçirmeyi seven sanat aşığı çiftlerin gitmesi gereken yer, özgürlükler şehri Amsterdam. Size unutulmaz bir hafta veya haftasonu yaşatacak olan bu şehirde, Van Gogh Müzesi, Rembrandt’ın evi ve Rijksmuseum gibi çok önemli sanat durakları bulunuyor. Ayrıca kanallar boyunca dolaşırken de, birçok küçük sanat galerisi ve tasarım dükkanına rastlayacaksınız. O yüzden dolaşırken gözünüzü açık tutmanızda fayda var.







Skyscanner’ın aşağıdaki arama motorunu kullanarak istediğiniz yere en ucuz uçak biletini bulabilirsiniz. Hemen uçak bileti arayın!



