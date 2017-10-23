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    Sergiye saldıran suç makinesi çıktı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    23.10.2017 - 14:53 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL’da Abdülmecit Efendi Köşkü’nde sergilenen Ömer Koç koleksiyonu eserlerine saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Mahmut A. suç makinesi çıktı. Bolu BBP eski İl Başkanı Mahmut A’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaretin de arasında bulunduğu 24 suç kaydı çıktı.

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 15’inci İstanbul Bienali kapsamında Üsküdar Bağlarbaşı’ndaki Abdülmecid Efendi Köşkü’nde sergide saldırı yaşanmıştı. Ömer Koç koleksiyonu arasında yer alan Ron Mueck’e ait “Hırka altındaki adam” heykelinin önüne gelen gruptakiler, Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki heykelin müstehcenlik içerdiğini söyleyerek kaldırılmasını istemişti. Göstericiler arasındaki Mahmut A., heykele zarar vermek isteyince güvenlik görevlileri müdahale etmiş ve gözaltına alınmıştı.

    Sergiye saldıran suç makinesi çıktıÜsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mahmut A.’nın, 24 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette, heykelin kaldırılmasını istediğini, karşı çıkılınca olayın yaşandığını öne süren Mahmut A’nın Cumhurbaşkanı’na hakaret, Toplantı ve Yürüyüş Kanunu’na muhalefet, Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet, hakkı olmayan yere tecavüz, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, hakaret ve aşağılama, Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet, devlet güvenliğine ilişkin gizli belge temini, güvenlik güçlerine direnme, kasten yaralama, tehdit ve hakaretin de arasında bulunduğu 24 suç kaydı olduğu saptandı. Mahmut A., Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrol kararıyla serbest kalmıştı.

    Mahmut A. 2015 yılında Büyük Birlik Partisi (BBP) Bolu il Başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

     

    Etiketler: Sergi , bienal , Abdülmecit Efendi Köşkü
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