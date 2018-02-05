Seramiğin büyük ustasına veda

SERAMİK sanatçısı ve eğitmen Prof. Sadi Diren, dün İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. 3 Şubat Cumartesi günü 91 yaşında vefat eden Diren için ilk tören uzun yıllar görev yaptığı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Fındıklı yerleşkesindeki Osman Hamdi Bey Salonu’nda düzenlendi. Törene sanatçının ailesi, sanat ve eğitim dünyasından çok sayıda isim katıldı. Sadi Diren daha sonra Kılıç Ali Paşa Camisi’nde öğlen kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DEVLET SANATÇISI

1927de İstanbul’da doğan Sadi Diren, 1946 Saint-Michel Fransız Lisesi’nden mezun oldu. 1947-1948 yılları arasında Ankara ve İstanbul Hukuk Fakültesi’ne iki yıl devam etti. Daha sonra girdiği İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (Mimar Sinan Üniversitesi) Seramik Bölümü’nden 1953’te lisans diploması aldı. 1955-1964 yılları arasında davetli olarak Almanya’ya gitti. Seramik sanayisinde tasarımcı ve serbest sanatçı olarak çalıştı, araştırma ve incelemeler yaptı. 1964 yılında İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi öğretim kadrosuna girdi, 1970’te profesör oldu. Üç dönem Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’nda bulundu. 1964’te Eczacıbaşı Seramik Fabrikaları’nın süs ve mutfak eşyaları bölümüne müdür ve sanatçı olarak girdi. 1994 yılında emekli olan Diren’e 1991 yılında Devlet Sanatçısı unvanı verildi. Yarısı yurtdışında olmak üzere birçok sergi düzenleyen Sadi Diren’in kimi yapıtları, Düsseldorf Hetjent Museum, Avrupa Parlamento Binası ve Türkiye’de de Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ne, İstanbul Cumhurbaşkanlığı Köşkü’ne alındı. Sanatçı İş Sanat Kibele Galerisi’ndeki toplu sergisi ile 2009 Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü’nü aldı.