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    Senfoni anıtı ortada kaldı

    Salim UZUN / ANTALYA
    09.01.2018 - 21:19 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası önüne yerleştirilen ve 2008 yılında tadilata alınan ‘Senfoni Orkestrası Anıtı’ ortada kaldı. Kültür Bakanlığı parasını verdiği heykeli istemiyor, eser sahibi ise bakanlık envanterinde olduğu için bir yere veremiyor.

    ESKİ Kültür Bakanı Fikri Sağlar döneminde (1995) heykeltıraş Necdet Can ve oğlu Umut Devrim Can’a yaptırılarak Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası önüne yerleştirilen, 2008 yılındaki tadilat çalışmalarında ise yerinden kaldırılan ‘Senfoni Orkestrası Anıtı’, eser sahipleriyle Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında krize neden oldu.

    Tadilat sırasında kırıldığı gerekçesiyle yerinden kaldırılan anıt heykelin 10 yıldır sürgün hayatı yaşadığını söyleyen heykeltıraş Umut Devrim Can, “Bu eser babamla ortak çalışmamızdı. Tadilat esnasında anıtın yerini değiştirmek istemişler. Bu sırada anıtın bir bölümü kırılmış. Müteahhit firma da bize ulaştı. İşte o gün eserin sürgün hayatı başladı” dedi.

    Senfoni anıtı ortada kaldı

    ‘BAKAN EMRİYLE YAPTIK’
    Firma yetkililerinin anıt heykeli atölyesine getirdiğini anlatan Can, “Atölyeme gelip, ‘Anıtı tamir et, ödemesini sonra yapacağız’ dediler. Tamir ettim ancak iade için muhatap bulamadım. Daha komiği bakanlık ‘Bu anıta ödeme yapılmamış. Siz bu anıtı nasıl yaptınız’ diye bana sordu. Ben de, ‘Bu anıt bakan emriyle yapıldı, biz
    de parasını aldık’ dedim” diye konuştu.

    ‘ENVANTERDEN DÜŞÜN’
    Eserin üzerinde Senfoni Orkestrası’nın amblemi olduğunu hatırlatan Can, şöyle devam etti: “İade girişimlerimiz sonuçlanıp eser yerine konmayınca dava açtım. 3 avukatım da garip bir şekilde davadan çekildi. Ben de takibi bıraktım. Ama yine olay çözülmedi. Bu sefer de karşımıza envanter sorunu çıktı. Bakanlığa, ‘Eseri envanterden düşün’ diye yazılı başvuru yaptım. Yanıt alamadım. Eser 10 yıldır atölyemin önünde duruyor ancak bakanlığın envanterine kayıtlı. Yani ne atabiliyorum, ne satabiliyorum. Anıt heykeli sergilemek isteyenler de var ama izin veremiyorum. Yarın bir bakan çıkar ‘Bizim burada bir anıt varmış nereye gitti’ derse sorumlusu benim. Çünkü eser en son bende gözüküyor. Ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Yardım bekliyorum.”

    Krizin Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından çözülebileceğini kaydeden CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar da şunları söyledi: “Bakanlığım döneminde yapılan heykeli hatırlıyorum. Çok başarılı bir eserdi ama bir anda ortadan kayboldu. Sanatçının gösterdiği tepkiyi de haklı buluyorum. Tabii bu krizi çözecek olan Sayın Kurtulmuş’tur. Konuya anlayış gösterip heykeli alacaktır.”

    Etiketler: kültür bakanlığı , Heykel , gazetehaberleri
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