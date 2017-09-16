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    Selefi sayısı 10 bini aştı

    Deutsche Welle Türkçe
    16.09.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 16.09.2017 - 13:35

    Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre Almanya’daki radikal Selefilerin sayısında artış devam ediyor. Selefilerin sayısı 10 bin 300’e ulaştı.

    ALMAN iç istihbaratı 2011 yılında 3 bin 800 Selefinin tespit edildiğini, bu sayının 2015 yılında 8 bin 300’e çıktığını ve 2017 Haziran ayı itibariyle de 10 bini aştığını açıkladı. Alman güvenlik birimleri, Selefiliğin terörizmi besleyen en önemli oluşumlardan biri olduğu görüşünde.
    Almanya’da yaşayan 24 bin kişinin aşırı dinci kanada mensup olduğu tahmin ediliyor. Güvenlik makamlarınca bu grubun içinde çok sayıda tehlikeli kişinin bulunduğu belirtiliyor. ‘İslamcı terörist’ olarak sınıflandırılan gruba dahil yaklaşık bin 800 kişinin bulunduğu ve aralarından 700’ünün her an terör eylemi düzenleme potansiyeli bulunan ‘tehlikeliler’ sınıfında değerlendirildiği belirtiliyor. Bu grupta savaş bölgelerinden Almanya’ya dönenler de bulunuyor.

    ÜÇTE BİRİ GERİ DÖNDÜ
    Alman iç istihbarat teşkilatı son yıllarda 940 radikal İslamcının terör milisi, terör örgütü DEAŞ’a katılmak üzere Suriye ve Irak’a gittiğini, ancak sayılarının artık artmadığını tespit etmişti. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın verilerine göre DEAŞ’a katılanların üçte biri Almanya’ya döndü, 147’si ise Suriye ve Irak’ta öldürüldü.

    Etiketler: Selefi , ALMANYA , Terör
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