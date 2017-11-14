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    Seks oyuncaklarındaki büyük tehlike!

    Hürriyet Haber
    14.11.2017 - 06:25 | Son Güncelleme:

    İnternet bağlantılı seks oyuncaklarında yaşanan büyük gizlilik skandallarına bir yenisi daha eklendi.

    Birkaç gün önce bir Reddit kullanıcısı, Lovense uzaktan kumanda uygulamasının sevgilisiyle arasındaki ilişkinin sesini gizlice altı dakika boyunca kaydettiğini keşfetti. Olay, uygulamayı eşleştiği Lovense vibratörünü kontrol etmek için kullandıklarında oldu ve kaydı telefonun medya depolama alanındaki yerel bir dosyaya kaydetti. Lovense temsilcisi olduğunu iddia eden diğer bir kullanıcı, bu kayıtların "küçük bir yazılım bug'ı" olduğunu söyledi.

    Temsilci olduğu varsayılan kişiye göre bu bug, uygulamanın sadece Android versiyonunu etkiliyor (iOS kullanıcıları etkilenmemiş) ve bug, son sürümde onarılmış. Uygulama, akıllı telefon veya tabletin mikrofon ve kamerasına erişim istiyor çünkü bunları chat için kullanıyor, ilişkileri kayıt etmek için değil. Reddit kullanıcısı, uygulamaya böyle bir izin verdiğini itiraf ediyor ama kayda medya dosyalarını karıştırırken rastladığını söylüyor. Bunun ardından, birçok diğer kullanıcı da cihazlarında "tempSoundPlay.3gp" isminde ses dosyaları bulduklarını söylüyorlar.

    Bu açıkça endişe verici, ama bu seks cihazlarının gizlice veri toplamasıyla ilgili ilk olay da değil. We-Vibe'ın internet bağlantılı vibratörü, birlikte çalıştığı uygulaması aracılığı ile kullanıcılarının alışkanlıklarıyla ilgili bilgi topladığı için toplu bir davada 3.75 milyon dolar ödemişti. Lovesense ise, hiçbir "hassas verinin" sunucularından geçmediği ve kullanıcılar arasında gönderilen verilerin şifreli olduğu konusunda ısrarcı.

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    Etiketler: oyuncak , teknoloji
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