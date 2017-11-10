Şehzade Osmanoğlu Budapeşte’te kitabını tanıttı

BUDAPEŞTE Yunus Emre Enstitüsü’nde düzenlenen konferansa, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Macaristan Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrupa Komitesi Başkan Yardımcısı Suat Karakuş, DTİK Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Macaristan Başkanı Mehmet İnceoğlu, Dinişleri Ataşesi Hüseyin Ersoy katıldı.

Macar Türkologların ve Macar halkının da yoğun ilgi gösterdiği konferansa eşi Hanife Candan ve kızı Ayşe Gülnev ile katılan Osmanoğlu, kitapta 1924’te Türkiye’den sürgün edilen babasının hatıralarını anlattığını söyledi.





TRENLE İLK SOFYA’YA GİTTİK

Babası Ali Vasıb Efendi’nin, 33. Osmanlı Padişahı Sultan 5. Murad’ın torunun oğlu olduğunu belirten Şehzade Osmanoğlu, 2 saat süren konferansın sonunda dinleyicilerin sorularına yanıt vermeye çalıştı. Hanedan üyelerinin başına gelenlerin trajedi olduğunu belirten Osmanoğlu, Yunus Emre Enstitüsü onur defterini de imzaladı. Osmanoğlu, 1924 yılında kendilerini İstanbul’dan sürgüne götüren trenin ilk durağının Bulgaristan’ın başkenti Sofya olduğunu, Sofya’da birkaç hanedana mensup şehzade ve sultanın indiğini, ikinci durağın ise Budapeşte olduğunu, babası olmak üzere yaklaşık 20 hanedan üyesinin Budapeşte’de trenden indiğini ve kısa bir zaman burada yaşadığını anlattı.





KİTAPTA İSTATİSTİK DE VAR

Osmanoğlu, “Kitabı okuyanlar istifade ederler. Bir şehzadenin hayatı nasıl geçmiştir. Arkada da bir sürü istatistikler var ki, malumat almak için bir daha soru sormaya hacet kalmaz” diye konuştu.

Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül, Macarların şehzade Osmanoğlu’nun konferansına büyük ilgi gösterdiğini, enstitü olarak böyle bir misafiri ağırladıkları için onur duyduklarını söyledi.