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    Schulz, Merkel’le 2. düelloyu istiyor

    Hürriyet Haber
    13.09.2017 - 10:00 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 10:00

    Almanya’daki seçim yarışında Sosyal Demokratların başbakan adayı Martin Schulz, Merkel’i ikinci bir televizyon düellosuna davet etti. Schulz, Merkel’e mektup yazdığını açıkladı.

     

     

    ALMAN televizyon kanalı ZDF’nin canlı yayınında dün akşam seyircilerin sorularını yanıtlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı ve başbakan adayı Martin Schulz, Başbakan Angela Merkel’i yeni bir televizyon düellosuna davet etti. 3 Eylül’deki seçim düellosunda önemli konuları Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ile tartışma fırsatı bulamadığını belirten Schulz, Merkel’e bir mektup yazarak yazılı olarak yeni bir buluşmaya davet ettiğini açıkladı.
    Başbakan Merkel ise 24 Eylül genel seçimlerinden önce Schulz’la ikinci açık oturuma katılmayacağını duyurmuştu.

    TARTIŞILMAYANZ KONULAR
    Schulz, Merkel’e gönderdiği yazıda seçmenin dijital altyapı, çalışma hayatının geleceği, emeklilik ve eğitim konularındaki sorularının ilk seçim tartışmasında yanıtsız kaldığını belirtti. Sosyal Demokrat başbakan adayı, ilk oturumda konuların son derece sınırlı tutulduğunu Merkel’in de teslim ettiğini ve seçmenlerin Almanya’ya yakından ilgilendiren konular hakkındaki görüşlerin dile getirilmemesinden şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Merkel ile yeniden tartışmaya her zaman hazır olduğunu duyuran Schulz, “Ülkemizin geleceğini ilgilendiren önemli konuların kapsamlı şekilde tartışılmasını istemek vatandaşlarımızın hakkıdır” dedi.

    ANKETLER SPD’Yİ SEVİNDİRMEDİ
    Anketlere göre oy oranı yüzde 21 ile yüzde 24 arasında değişen Sosyal Demokrat Parti ile Hıristiyan Birlik partileri arasında 16 puan fark bulunuyor. Dört televizyon kanalı tarafından yayınlanan 3 Eylül’deki açık oturumdan sonra da Sosyal Demokrat Parti’nin tahmini oy oranında artış kaydedilmemiş ve programın ardından yapılan anketler Başbakan Merkel’in ‘düelloyu’ kazandığını göstermişti.

    Etiketler: MERKEL , SCHULZ , TV DÜELLO
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