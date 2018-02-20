Savaş bölgesinin ürkek ceylanları



Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ ceylanları Orman ve Su İşleri Bakanlığı yetkilileri tarafından korunuyor. Ceylanları “bereketin simgesi” olarak gören köylüler ise “Onlar güzel günlerin habercisi” diyor. Hatay’ın Kırıkhan ilçesi İncirli Köyü mevkisinde, Suriye sınırının sıfır noktasında resmi kayıtlara göre 691 dağ ceylanı yaşıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri ve köylüler tarafından korunan ceylanların yaşam alanlarının hemen yakınında top atışları ve çatışmalar devam ediyor. Yetkililerin verdiği bilgilere göre, dağ ceylanları bu günlerde yiyecek bulmak için yaşam alanlarının dışına çıkıyor.





YAŞATMA SAVAŞI VERİYORUZ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri şiddetli çatışmalar nedeniyle strese giren ceylanlar için araziye kırık arpa ve yonca bırakıyor. Ceylanları beslemek için çatışmaların sürdüğü sınır hattına giren yetkililer “Askerlerimiz teröristlerle savaşıyor. Biz de onları yaşatma savaşı veriyoruz” dedi. İncirli köyünde yaşayan Ahmet Gerici de ceylanlara olan sevgilerini anlatırken “Avlanmaları yasaktır, ayrıca onlara karışmayı günah olarak biliriz. Bazen sürü halinde bazen de tek tek dolaşırlar. Bizim için iyiliğin habercileridirler. Bu sıralar çok görüyoruz. Savaştan sonra güzel günler yaşanacağının haberini veriyorlar” diye konuştu.