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    Sarp Sınır Kapısı’nda son dakika gelişmesi! Valiz'den çocuk çıktı!

    Muhammet KAÇAR/HOPA (Artvin), (DHA)-
    25.10.2017 - 18:20 | Son Güncelleme:

    Artvin'in Hopa İlçesi’nde, Gürcistan uyruklu bir adamın, valiz içinde Sarp Sınır Kapısı’ndan Gürcistan’a sokmaya çalıştığı çocuk, görevlilerin dikkati sayesinde yakalandı. 14 yaşındaki çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu ve Gürcistan’da yaşadıkları ihtimali üzerinde duruluyor.

    Olay, bugün öğlen saatlerinde Sarp Sınır Kapısında meydana geldi. Gümrük Muhafaza memurları, Gürcistan uyruklu ismi açıklanmayan bir kişinin hareketlerinden şüphelenip, valizi açmasını istedi. Ancak, bu kişi, valizi açmakta direndi.

    Sarp Sınır Kapısı’nda son dakika gelişmesi Valizden çocuk çıktı


    VALİZDEN ÇOCUK ÇIKTI

    Bunun üzerine iki görevli, Gürcistan uyruklu kişiyi tutarken, bir görevli de valizi açtı. Valizden 14 yaşındaki bir çocuk çıktı. İsminin S.K. olduğu belirlenen çocuğun ailesinin FETÖ firarisi olduğu tespit edildi.Çocuğun Gürcistanda olduğu sanılan anne ve babasını görmek için sınırı geçmeye çalıştığı tahmin ediliyor.

    Gürcistan uyruklu kişi ve S.K. adlı çocuk polis tarafından gözaltına alındı.

     

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    Etiketler: Artvin , Hopa , sarp sınır kapısı , son dakika , haber
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