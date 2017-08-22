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    Şarkıcı Hozan Baran tutuklandı

    Selda Hatun TAN- Alişan KOYUNCU (DHA)
    22 Ağustos 2017 - 15:57Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 16:02

    Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde sahnede ’Hozan Baran’ adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ile 3 kişi, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

    Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medyada PKK propagandası yaptıkları belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Gebze’de düzenlenen operasyonda sahnede ’Hozan Baran’ adını kullanan şarkıcı Kenan Akdeniz ve kardeşi H.A., Darıca’da ise M.İ. ve E.T. gözaltına alındı. Kenan Akdeniz’in evinde yapılan arama sırasında Kuran-ı Kerim içerisine gizlenmiş PKK’lı teröristlere ait dağda çekilmiş fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Kenan Akdeniz’in incelenen sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK lehine fotoğraflar paylaşıldığı ileri sürüldü.

    Gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

    4 KİŞİ TUTUKLANDI

    Sosyal medyadan terör örgütü PKK’nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Kenan Akdeniz, H.A., M.İ. ve E.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

    Şarkıcı Hozan Baran tutuklandı

    Etiketler: Kocaeli , şarkıcı , tutuklandı
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