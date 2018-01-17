Şans Topu sonuçları Milli Piyango tarafından açıklandı... 17 Ocak Şans Topu sonuçları

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişle birlikte açıklandı. Şans Topu sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 17 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı.

9, 10, 16, 29, 34 + 6





ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 865. hafta çekilişinde 5+1 bilen 3 kişi 258 bin 571'er lira ikramiye kazandı. Öte yandan 5 bilen 28 kişi 2 bin 770 lira 65'er kuruş, 4+1 bilen 408 kişi 190 lira 35'er kuruş, 4 bilen 4 bin 263 kişi 24 lira 30'ar kuruş, 3+1 bilen 8 bin 932 kişi 14 lira 80'er kuruş, 3 bilen 107 bin 928 kişi 3 lira 35'er kuruş, 2+1 bilen 70 bin 458 kişi 5 lira 10'ar kuruş ve 1+1 bilen 205 bin 316 kişi de 3 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.