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    Samsung'un yıllardır beklenen bükülebilir telefonu yolda!

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 08:45 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 08:45

    Samsung'un yılan hikayesine dönen bükülebilir telefonu Galaxy X, galiba bu sefer ciddi ciddi geliyor!

    Samsung'un katlanabilir (bükülebilir) bir telefon üzerinde çalıştığının bir sır olduğunu söyleyemeyiz. Hatta firma, ilk prototipini 2011 yılında göstermişti ve o zamandan beri de düzenli bir şekilde bilgi parçaları ortaya çıkmaktaydı. Bu bilgilerin bir kısmı sızıntılar idi ancak telefonun piyasaya sunulmasına dair henüz bir işaret yoktu; en azından şimdiye kadar...

    Samsung'un mobil başkanı Koh Dong-Jin, gazeteciler ile yaptığı bir konuşmada firmanın 2018 yılında bükülebilir ekranlı bir telefon sunmayı planladığını söyledi. Ancak, bunun öncesinde aşılması gereken problemler bulunmakta ve bükülebilir telefonların daha ileri bir tarihe ertelenmesi mümkün. Ancak iPhone 8'in tanıtımı ile beraber, Samsung'un en büyük rakibine karşı önümüzdeki yıl bir adım öne geçmek istemesi oldukça anlaşılabilir.

    Piyasa tarihinin üst seviye bir Samsung yöneticisinden geliyor olması da telefonun önümüzdeki yıl sunulmaması durumunda bile son haline iyice yaklaştığını kanıtlıyor. Genellikle Samsung Galaxy X olarak isimlendirilen telefon için geçtiğimiz yıllarda pek çok farklı piyasa tarihi ortaya atılmıştı ancak bu tarihlerin hiçbiri bir Samsung çalışanından, özellikle bu kadar kıdemli birinden gelmemişti. Ancak Koh'un verdiği tarihin, daha önce bu yılın başlarında bir Samsung Display mühendisinin verdiği "en erken 2019" tarih açıklaması ile de örtüşmediğini belirtmek lazım.

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    Etiketler: samsung , galaxy x , telefon
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