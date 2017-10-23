Samsung'tan esnek ekranlı telefon için önemli hamle

Samsung'un US Patent and Trademark Office'e yaptığı en son onaylı başvurusu, esnek ekrana sahip akıllı bir bileklik gibi gözüküyor. Bu ekran sadece bilekliğin şeklini almakla kalmıyor, dik bir konuma da sabitlenebiliyor.

Bunun yanı sıra Patently Mobile tarafından bulunan ayrıntılara göre ekran, yatay olarak çevrilerek geniş görüntüleri görmeyi kolaylaştırabiliyor ancak bu özelliğin ne zaman ve ne zaman kullanılacağı, eğer ürün aynı zamanda bir akıllı telefon gibi çalışmıyorsa, belli değil.





Tabi ki Samsung'un neredeyse her gün yeni bir patent başvurusu yaptığını – bu patent için başvuru ABD'de 2015, Ağustos tarihinde yapılmıştı – ve bunların sadece küçük bir kısmının piyasaya sunulduğunu belirtmekte fayda var. Umarız bu akıllı bileklik, gerçek bir ürüne dönüşen patentlerden biri olur.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: SAMSUNG'UN CESUR TELEFON TASARIMLARI