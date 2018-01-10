Sahra kar tuttu

Kuzey Afrika’nın ‘dünyanın en sıcak ve kurak yerlerinden biri’ olarak nam salmış ünlü Sahra Çölü de son yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran ‘çılgın hava’ olaylarından nasibini aldı. Sahra Çölü’nün sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ‘üzerinde bitki dahi bitmeyen’ cansız bir yer olarak bilinen ve göz alabildiğine uzanan kum tepelerine geçtiğimiz pazar günü kar yağdı.

YAĞMUR BİLE AZ YAĞAR

Yağmuru bile birkaç yılda bir ‘birkaç damla’ gören Sahra Çölü’nün ‘giriş kapısı’ olarak bilinen Cezayir’deki çöl şehri Ain Sefra’ya yağan karın kalınlığı konusundaki ‘rivayetler’ ise muhtelif. Bazı görgü tanıkları kar kalınlığının 40 santimetre olduğunu iddia etseler de Ain Sefra kenti yetkilileri, bu rakamın 2.5 santimetreden az olduğunu açıkladı. Gece ve gündüz sıcaklık değerleri arasında büyük farkların görüldüğü çöl bölgesinde, yağan karlar da ancak birkaç saat dayanabildi ve aynı gün öğleden sonra saat 17.00 sularında eridi.

ÇÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ

Azımsanmayacak ölçüde kar yağan Sahra Çölü’nde bölgeye göre ‘sıradışı’ bu hava olayı, son 40 yılda üçüncü kez görüldü.