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    Sahra kar tuttu

    Hürriyet Haber
    10.01.2018 - 23:39 | Son Güncelleme:

    Küresel ısınma, eriyen buzullar, El Nino derken dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her yerinde ‘çıldıran’ hava olaylarına ‘Yok artık’ dedirten bir yenisi daha eklendi. Dünyanın ‘en sıcak ve kurak’ yerlerinden biri olmakla nam salmış Sahra Çölü’ne kar yağdı. Hem de bazı görgü tanıklarına göre tam 40 santimetre...

    Kuzey Afrika’nın ‘dünyanın en sıcak ve kurak yerlerinden biri’ olarak nam salmış ünlü Sahra Çölü de son yıllarda tüm dünyayı kasıp kavuran ‘çılgın hava’ olaylarından nasibini aldı. Sahra Çölü’nün sıcaklık ve kuraklık nedeniyle ‘üzerinde bitki dahi bitmeyen’ cansız bir yer olarak bilinen ve göz alabildiğine uzanan kum tepelerine geçtiğimiz pazar günü kar yağdı.

    YAĞMUR BİLE AZ YAĞAR

    Yağmuru bile birkaç yılda bir ‘birkaç damla’ gören Sahra Çölü’nün ‘giriş kapısı’ olarak bilinen Cezayir’deki çöl şehri Ain Sefra’ya yağan karın kalınlığı konusundaki ‘rivayetler’ ise muhtelif. Bazı görgü tanıkları kar kalınlığının 40 santimetre olduğunu iddia etseler de Ain Sefra kenti yetkilileri, bu rakamın 2.5 santimetreden az olduğunu açıkladı. Gece ve gündüz sıcaklık değerleri arasında büyük farkların görüldüğü çöl bölgesinde, yağan karlar da ancak birkaç saat dayanabildi ve aynı gün öğleden sonra saat 17.00 sularında eridi.

    ÇÖL BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Azımsanmayacak ölçüde kar yağan Sahra Çölü’nde bölgeye göre ‘sıradışı’ bu hava olayı, son 40 yılda üçüncü kez görüldü.

    Etiketler: gazetehaberleri
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