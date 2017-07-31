Rüya gibi bir balayı için sizi bekleyen 10 yer

1. Maldivler

Dünyanın en düz ülkesi olarak kabul edilen Maldivler, Hint Okyanusu'nun en güzel yeri. Beyaz ve mavinin birbirine karıştığı, yüzlerce canlının yer aldığı bu adalar balayı tatili için en iyi rota. Bungalov evleri, hindistan cevizi ağaçlarıyla sizi oldukça şaşırtacak. Ayrıca unutmayın vize ihtiyacınız olmayacağı gibi ocak ve ekim ayları arası en ideal zaman.







2. Santorini

Marmaris- Rodos adasına bir saat uzaklıkta bulunan Santorini, romantik çiftler için en uygun yerlerden biri. 3500 yıl önce volkanik bir patlama sonucu oluşan ada, mavi beyaz evleriyle meşhur. Günbatımını izlerken Santorini’nin meşhur şarabını tadabilirsiniz.







3. Brugge

Savaştan etkilenmeyen bu şehir ortaçağ mimarisiyle karşınızda. Balayı çiftlerinin romantizm yaşamak için tercih ettiği yerlerden biri olan Brugge, kuzeyin Venedik'i olarak da biliniyor. Faytonla şehir turu yaparken, Belçika’nın meşhur çikolatalarının da tadına bakmayı unutmayın.





4. Bahamalar

Bahamalar en ünlü balayı rotalarından. Bölgenin en renkli hallerini görmek istiyorsanız festival zamanlarında gitmelisiniz.







5. Hawai

Tropikal çiçeklerini boynunuza dolayarak kendinizi Hawai’nin cazibesine bırakın, balayınızın tadını çıkarın.







6. Dubai

Dubai’yi tercih etmeniz için birçok neden var. Muhteşem kumsal ve denizi, size daha uygun fiyatlarla sunuluyor. Arap kültürüyle tanışırken, lüksü de beraberinde yaşayacağınıza şüpheniz olmasın. Gündüz alışverişin tadına bakarken gece hayatına da enerji bırakmalısınız. Ayrıca burada mutlaka yapmanız gereken şey çölü keşfetmek.





7. Paris

Romantizm denilince akla ilk gelen yer Paris, günümüzde de bu özelliğini sürdürüyor. Çiftler tarafından en çok tercih edilen Paris, aynı zamanda tarihi ve kültürel bir gezi noktası. Paris’in simgesi haline gelen Eyfel Kulesi'nde bir akşam yemeği ise romantizm için olmazsa olmazlardan.









8. Roma

Tanımı yapılırken aşk şehri tabiri kullanılan Roma’yı balayı için seçen çiftler oldukça şanslı. Sanatsal mimarisiyle tanışırken, Aşk Çeşmesi'ne sol omzunuzun üstünden para atabilirsiniz.





9. Kıbrıs

Kıbrıs gece hayatıyla olduğu kadar kumsalı ve deniziyle de gönüllerde yer alıyor. Günbatımında huzurlu muhteşem bir yemek için tercih edilesi bir yer.







10. Bali

Su altının eşsiz güzelliğiyle tanışacağınız Endonezya’nın muhteşem tatil bölgesi sizi huzurla karşılıyor. Doğayla iç içe yapacağınız balayınızda Bali’nin ünlü dans gösterilerini mutlaka izlemelisiniz. Ayrıca Gili Adaları da bu bölgenin tercih edilebilecek yerlerinden biri.