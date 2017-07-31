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Turkuazın Binbir Hali: Maldivler

Cennetin yeryüzüne yansıması, balayı rotalarının vazgeçilmezi Maldivler... Siz de Maldivler'e gitme planı yapıyor ancak kafanızdaki soru işaretlerini gidermek istiyorsanız yazımıza mutlaka göz atın.

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Maldiv Cumhuriyeti 1200 adadan oluşan Hint Okyanusunun en muhteşem noktası. Bembeyaz kumlar ve masmavi denizin ihtişamı gözlerinizi kamaştırıyor. Maldivler cazibesiyle birlikte birçok soruyu beraberinde getiriyor. İşte aklınızdaki o soruların cevapları…

Maldivler'e Ne zaman gidilir?

Maldivler’in tadını çıkarmak istiyorsanız gitmeden önce mevsimlere dikkat etmelisiniz. Ekvatoral iklime sahip olan Maldivler yılın büyük bir bölümü yağışlı. Gezi için en uygun aylar Aralıktan Nisan'a kadar olan zaman. Bu aylarda yağış ve nem oldukça az, hava ise en ideal sıcaklıkta. Mayıs ve Kasım ayları arasında Maldivler’de yağış ve rutubet çok fazla oluyor.

Turkuazın Binbir Hali: Maldivler

Maldivler'e Nasıl gidilir?

Uçakla haftada 5 gün, günde iki kez olmak üzere İstanbul’dan Maldivler’e sefer düzenleniyor. Bu yolculuk yaklaşık 8 saat sürüyor. Ayrıca Dubai aktarmalı haftada 7 gün sefer bulunuyor. Aktarmalı gidişlerde süre 12 saate kadar çıkabiliyor. 30 güne kadar vizeye gerek duymadan kalabileceğiniz Maldivler’in sizden istediği tek şey dönüş biletiniz oluyor. Size de sadece tatilin keyfini sürmek kalıyor.

Maldivler'de Nerede konaklanır?

Maldivler tam 1200 adadan oluşuyor ve burada her adada oteller bulunuyor. Bandos adası, Male adası, Kudahitty adası buranın en popüler adaları. Aralarındaki farkı soruyorsanız sadece mercanlarının fazlalığı. Plaj ve deniz olarak değerlendirdiğinizde bir fark olmadığını görebilirsiniz. Rüya gibi bir tatil veya balayı için dünyada sayılı olan su üzeri bungalovları tercih edebilirsiniz.

Turkuazın Binbir Hali: Maldivler

Maldivler'de Ne yapılır?

  • Maldivler su ülkesi olarak tanınıyor ve birçok deniz canlısına ev sahipliği yapıyor. Buradayken yapacaklarınız arasına mutlaka deniz altı turunu eklemelisiniz. Otellerden satın alabileceğiniz ekstra turlar ile denizde yapılacak aktivitelerden faydalanabilirsiniz.
  • Gece balık avı da tercih edebileceğiniz aktiviteler arasında yer alıyor. Adını bile bilmediğiniz birçok balık ile karşılaşacaksınız. Yanınızdaki görevliler balık tutmak için yardımcı olurken size sadece Maldivler’in heyecanını yaşamak kalıyor.
  • Eğer balayı için Maldivler’i tercih ettiyseniz bu aktivite tam da konsepte uygun. Günbatımında tekne turuna çıkıp, muhteşem manzarasında romantik anlar yaşayabilirsiniz.
Her çiftin hayali: Maldivlerde balayı nasıl yapılır
Her çiftin hayali: Maldivler'de balayı nasıl yapılır?
  • Yunus izleme turu da burada yapılabilecek aktivitelerden biri. Birçok yunus çeşidinin yanı sıra burada balinalarla da karşılaşabilirsiniz.
  • Aksiyon arıyorsanız rüzgar sörfü, uçurtma sörfü, paraşüt sörfünü deneyebilirsiniz.
  • Denizaltı keşfi için tüplü dalışı mutlaka denemelisiniz. Üstelik herhangi bir tecrübeye sahip olmanız gerekmiyor. Siz denizin keyfini çıkarırken yanınızda uzman dalgıçlar olacağını unutmayın.
  • Kendilerine has pişirme yöntemleriyle tropik tatlarını mutlaka denemelisiniz.
  • Maldivlerin gezilecek tarihi yerlerini görmek isterseniz Hukuru Miskiiy Camisi, Mulee Aage sarayı bunlardan sadece ikisi.
  • Müze severler için Sultan parkı ve Ulusal müzede İslam öncesi ve sonrasına ait eserler sergileniyor.

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