Rusya'nın askeri tatbikatında füze 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu

Moscow Times gazetesinin haberine göre, olaya bir teknik arızanın neden olduğu aktarılırken, "İki araç tamamen yandı ve iki kişi ciddi bir şekilde yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Adı "Batı" anlamına gelen Sapad tatbikatıyla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki ülkenin askeri birliklerinin eğitileceği, birlikte modern çatışmalar yapılacağı kaydedilmişti.

12 BİN ASKER KATILIYOR

Bakanlık, "Tatbikat tamamen savunma amaçlıdır ve herhangi bir devlet ve ya da gruba yöneltilmemiştir" ifadesini kullandı.

14 Eylül'de başlayan ve toplam yedi gün sürecek tatbikata resmi açıklamalara göre her iki ülkeden 12 bin asker, 250 tank ve 10 savaş gemisi katılıyor.