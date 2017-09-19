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    Rusya'nın askeri tatbikatında füze 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 15:16 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 15:39

    Rusya'nın eski Doğu Bloğu ülkesi Belarus ile düzenlediği askeri tatbikatta meydana gelen hata nedeniyle helikopterlerden atılan roketler iki kişinin yaralanmasına neden oldu. Askeri tatbikatta meydana gelen 'hata'ya ilişkin soruşturma açıldı.

    Moscow Times gazetesinin haberine göre, olaya bir teknik arızanın neden olduğu aktarılırken, "İki araç tamamen yandı ve iki kişi ciddi bir şekilde yaralandı" ifadesi kullanıldı. 

    Rusyanın askeri tatbikatında füze yanlışlıkla sivilleri vurdu

    Adı "Batı" anlamına gelen Sapad tatbikatıyla ilgili olarak Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, her iki ülkenin askeri birliklerinin eğitileceği, birlikte modern çatışmalar yapılacağı kaydedilmişti. 

    12 BİN ASKER KATILIYOR

    Bakanlık, "Tatbikat tamamen savunma amaçlıdır ve herhangi bir devlet ve ya da gruba yöneltilmemiştir" ifadesini kullandı.

    14 Eylül'de başlayan ve toplam yedi gün sürecek tatbikata resmi açıklamalara göre her iki ülkeden 12 bin asker, 250 tank ve 10 savaş gemisi katılıyor.

    Etiketler: RUSYA , rus , tatbikat
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