Rusya’da ünlü yönetmene yolsuzluk kelepçesi

Rusya'daki aydınlar, Serebrennikov'un ev hapsine alınmasına tepki gösterdi. Ünlü yönetmen hakkında soruşturma başlatılacağının sinyalinin iki ay önce verildiği iddia ediliyor. Serebrennikov’un yönettiği 'Gogol Center' Sanat Evi tarafından Bolşoy tiyatrosu için hazırlanan ve ünlü Rus balet Nuriyev’i konu alan oyun, Rusya Kültür Bakanlığı'nın talimatıyla perde açmadan ertelenmişti.

KAFESİN İÇİNDE MAHKEMEYE ÇIKTI

Rusya’daki aydınlar, yönetmen ile yönetim arasında krizin bir şekilde aşılacağını tahmin ediyordu ancak Serebrennikov hakkında tutuklama kararı verildi. St. Petersburg şehrinde tutuklanan Serebrennikov, apar topar getirildiği Moskova’da nöbetçi mahkemede hakim karşısına çıkarıldı. Beklenmedik bir şekilde sert bir uygulamaya tabi tutularak kafes arkasında mahkemeye çıkarılan Serebrennikov hakkında, 19 Ekim tarihine kadar ev hapsi kararı verildi.

YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Rus savcılığı, ünlü yönetmeni 2011-2014 yılları arasında zimmetine 68 milyon ruble (yaklaşık 4 milyon TL) geçirmekle suçluyor.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Tutuklama kararının alındığı nöbetçi mahkemede, hakkındaki suçlamayı reddeden Serebrennikov, "Ben bir sanatçıyım. Yönettiğim sanat evinde hiçbir zaman mali işlere karışmadım. Suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

AYDINLARDAN İMZA KAMPANYASI

Serebrennikov’un tutuklanmasıyla ilgili Rus aydınları arasında imza kampanyası başlatıldı. Protesto bildirisinin daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletileceği belirtiliyor.