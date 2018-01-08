Rusya duyurdu: 13 silahlı İHA ile saldırdılar

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Suriye'deki militanlar 6 Ocak gecesi Rus birliklerinin konuşlandığı Hmeymim üssüne 10, Tartus'taki donanma üssüne de 3 İHA'yla saldırı girişiminde bulundu.

Sputnik'in haberine göre Rus elektronik harp birlikleri, 6 İHA'nın kontrolünü ele geçirirken 7 İHA da 24 saat teyakkuzda bulunan Rus hava savunma birliklerine ait Pantsir-S füze kompleksleriyle imha edildi. '

'YARALI ASKER VE MADDİ ZARAR YOK'

Bakanlık, saldırı girişimleri sırasında Rus askerlerin yaralanmadığını ve üslerde maddi zarar oluşmadığını, üslerin işlevlerini olağan şekilde yerine getirmeye devam ettiğini de vurguladı.

'MİLİTANLAR İLK KEZ ÇOKLU İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ'

Bu arada bakanlık, militanların ilk kez çoklu İHA saldırısı düzenlediğinin altını çizdi.

Açıklamada, "Teröristler, İHA'ları ilk kez toplu olarak kullanıp bir saldırı düzenledi. İHA'lar 50 kilometreden daha uzak bir mesafeden GPS'li modern navigasyon teknolojisi kullanılarak gönderildi. Ele geçirilen İHA'lar üzerinde yapılan teknik analiz, teröristlerin 100 kilometre mesafede bu tür saldırılar düzenleyebileceğini ortaya koydu" ifadelerine yer verildi.

'SURİYELİ MİLİTANLAR HER ÜLKEYE SALDIRI DÜZENLEMEYE İMKAN SUNAN TEKNOLOJİYE SAHİP'

Bakanlık, saldırı girişimlerinin, Suriye'deki militanların herhangi bir ülkeye İHA'larla saldırı düzenlemeye imkan sağlayan teknolojiye sahip olduğunu gösterdiğini de vurguladı.

İHA'ların barometrik sensörler ve irtifa kontrol unsurlarıyla donatıldığını ve İHA'lar üzerindeki el yapımı patlayıcıların yabancı menşeli olduğunu da aktaran bakanlık, "Teröristlerin Rus üslerine saldırı sırasında kullandığı mühendislik çözümleri ancak uydu navigasyonu sağlama ve profesyonelce hazırlanmış el yapımı patlayıcıları belirlenen koordinatlarda uzaktan kumandayla fırlatma alanında ileri teknoloji sahip ülkeler tarafından temin edilmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

'TERÖRİSTLERE BU TEKNOLOJİLERİ SAĞLAYANLARI TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR'

Son olarak bakanlık, Rus uzmanların bu teknolojileri teröristlere temin edenler ile el yapımı patlayıcılar için kullanılan karışımların tipi ve menşeini belirlemek için çalışma yürüttüğünü belirtti.

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