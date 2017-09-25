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    Ruslardan PKK'nın Suriye koluna hava saldırısı

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 15:29 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 15:29

    Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Rusya’nın kendilerine yönelik hava saldırısı ve top atışı yaptığını açıkladı.

    ABD destekli SDG, saldırının Cuma günü ele geçirdiği Deyrizor’un doğusundaki gaz üretim tesisi yakınında meydana geldiğini bildirdi. Buna göre saldırıda en az 6 kişi yaralandı. Conoco adlı gaz üretim tesisi, DEAŞ çekildikten sonra SDG’nin eline geçmişti.

    SDG: Misilleme hakkımız saklı

    Suriye rejimi, tesisi SDG’den almak için cuma gecesi operasyon yapmış ancak başarısız olmuştu. SDG Sözcüsü Lilva Abdullah, Rus saldırısının ardından Suriye uçaklarının da bombardıman yaptığını belirterek, misilleme hakkını saklı tuttuklarını ifade etti.

    SDG 16 Eylül’de de Rusya ve Suriye ordusunu Deyrizor’un doğusundaki güçlerine hava saldırısı düzenlemekle suçlamış, Rusya suçlamaları reddetmişti.

    Bölgeden gelen haberler SDG’nin, Deyrizor’u ikiye ayıran Fırat Nehri’nin doğusundaki gaz ve petrol alanlarına yöneldiğine işaret ediyor.

    Etiketler: rusya , pyd , ypg , sdg , suriye , deyrizor , petrol , gaz
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