Ruslar, Muğla'daki o köyü adeta istila etti!

Ortaca İlçesi'nin Gökbel Mahallesi'nde bulunan Kargıcak Koyu'nda çekimleri devam eden Public Games isimli yarışma programı, 14 günde 36 milyon izleyiciye ulaştı. Yarışmada 7 kişiden oluşan 4 grubun yarıştığını anlatan programın Türkiye'deki uygulayıcı yapımcısı Ümit Ertemiz, Public Games'in dünyanın önemli format şirketlerinden Banijay ve Rus yapımcı Mastiff tarafından yazıldığını ve ilk kez 'Muğla'nın cennet köşesi' Kargıcak Koyu'nda çekildiğini söyledi. Rusların, çekimleri Türkiye'de yapmaya karar verince şirketleriyle protokol yaptığını belirten Ertemiz, "Birlikte Ege ve Akdeniz'in hemen hemen bütün koylarını dolaştık. Kargıcak Koyu; elektriği, suyu, ulaşımı, iklim koşulları ve bakirliğiyle yazılan formata çok uygun bulundu. Yerel yöneticilerimiz ve hükümet temsilcilerimizle görüştük, ilgiyle karşılandı. Gerekli izinler alındıktan sonra 2 ay sürecek proje için tamamı ahşaptan, sökülebilir olan bir yarışma platformu oluşturduk" dedi.









Public Games'te format gereği sunucunun bulunmadığını, yarışmacıların özel kıyafetler giyerek, kendileri için yapılan kulübelerde yaşamını sürdürdüğünü anlatan Ertemiz, yarışmacıların 'BOT' isimli bir robot tarafından yönetildiğini belirtti. Ertemiz, şöyle devam etti:

"Yarışmacılar, alana gözleri kapalı getirildiler ve nerede yarıştıklarını bilmiyorlar. Aç bırakılabiliyor ve ödül olarak yöresel lezzetli yemekleri yiyorlar. Alana yerleştirilen dev ekranlarda görülen BOT'un direktifleri doğrultusunda haraket eden yarışmacılar, izleyenler tarafından verilen oylarla ödüllendiriliyor. Alanda, 52 sabit kamera ve 12 aktüel kamera var. Oyuncuların her hareketi, 24 saat kayıt altında. Sadece yarışmada değil, birbirleri ile olan diyalogları da puanlamaya dahil ediliyor. Yarışma sırasında, ödül kutusunun içindeki ödülü, izleyiciler tarafından en çok beğenilen yarışmacı kazanıyor. Bu ödül, bazen yiyecek içecek olabilirken, bazen de para olabiliyor. Finaldeki para ödülü, çok büyük. Son hafta açıklayacaklar. Yarışma, kasım ayında sona erecek."









DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, yarışmanın ülke ve bölgeye önemli getiriler sağlayacağını belirtti. Okutur, "Turizm açısından, Rusya pazarında önemli bir reklam olacak. Dalyan'da, bu 'ölü' dediğimiz sezonda yaklaşık 200 kişinin bu projede çalıştığını söylediler. Dekorların tamamı, Ortaca ve Dalyan'daki esnafımızdan tedarik edilmiş. Bu proje, şimdiden esnafımızın kasasına önemli bir girdi sağladı. Dominik, 'Survivor' programı sayesinde dünyaya tanıtıldı. Burada oluşturulan platform da aynı etkiyi Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz için yaratabilir. Bu projenin ilk olarak Kargıcak Koyu'nda yapılması çok sevindirici" diye konuştu.







