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    Hürriyet >Dünya>Ruhani'den "ABD ağır bedel öder" uyarısı

    Ruhani'den "ABD ağır bedel öder" uyarısı

    AA
    18.09.2017 - 23:22 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 23:26

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin "ağır bedel" ödeyeceğini belirtti.

    Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri kapsamında New York'ta bulunan Ruhani, CNN televizyon kanalına verdiği özel mülakatta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Ruhani, "Böyle bir anlaşmayı bozmasının ABD'ye ağır bedeli olacaktır ve Amerikalıların, işlerine gelmeyecek bu ağır bedeli ödemek isteyeceklerini sanmıyorum." dedi.

    Trump yönetiminin anlaşmadan vazgeçmesi durumunda ABD'nin uluslararası toplum nazarında güveninin azalacağını söyleyen Ruhani, "Trump'ın öngörülemez tavır ve tepkilerini göz önünde bulundurarak biz de anlaşmadan çekilmesi durumunda nasıl sert bir tepki vereceğimizi düşündük." diye konuştu.
    Ruhani ayrıca Myanmar hükümetinin, Arakanlı Müslümanlara yönelik katliam nedeniyle kınanması gerektiğini söyledi.

    Arakanlı Müslümanlar için yapılan insani yardımın Myanmar hükümetine değil, Bangladeş'e yapılması gerektiğini dile getiren Ruhani, yardımların asıl mülteci kamplarında yaşayan Arakanlılara ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

    Ruhani ayrıca DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin Arakan halkını "istismar edebileceğini" sözlerine ekledi.

    Etiketler: abd , iran , ruhani , Ruhani
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