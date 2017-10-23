Ruhani: İran her zamankinden güçlü

Devlet televizyonundan da yayınlanan Tahran’daki konuşmasında Ruhani, “İran’ın bölgedeki nüfuzu, her zamankinden daha güçlüdür. Irak, Suriye, Lübnan, kuzey Afrika ve Basra Körfezi bölgesinde, İran olmadan bir adım atılabilir mi” dedi.

‘REJİM ÇÖKER’ UYARISI

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın bölgedeki güçlü pozisyonuna rağmen, İran rejiminin muhafazakârlar ve ılımlılar arasındaki iç kavganın tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Ruhani, “Sistemin bir tarafına zarar verirsek diğer tarafının güçleneceğini düşünmeyelim. Hayır, bütün sistem çöker” diye konuştu.