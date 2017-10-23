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    Ruhani: İran her zamankinden güçlü

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 22:52 | Son Güncelleme:

    İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın bölgedeki nüfuzunun her zamankinden daha güçlü olduğunu belirtti. Ancak ülke içindeki iktidar kavgasının bu güce gölge düşürdüğünü de sözlerine ekledi.

    Devlet televizyonundan da yayınlanan Tahran’daki konuşmasında Ruhani, “İran’ın bölgedeki nüfuzu, her zamankinden daha güçlüdür. Irak, Suriye, Lübnan, kuzey Afrika ve Basra Körfezi bölgesinde, İran olmadan bir adım atılabilir mi” dedi.

    ‘REJİM ÇÖKER’ UYARISI

    Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’ın bölgedeki güçlü pozisyonuna rağmen, İran rejiminin muhafazakârlar ve ılımlılar arasındaki iç kavganın tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Ruhani, “Sistemin bir tarafına zarar verirsek diğer tarafının güçleneceğini düşünmeyelim. Hayır, bütün sistem çöker” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri
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