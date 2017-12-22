Roman vekil buna isyan etti: Sıfır, sıfır, sıfır!

TBMM Genel Kurulu’nda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı görüşmelerinin ardından 2016 Yılı Kesin Hesap Kanun Tasarısı’nın 3’üncü maddesi üzerine söz alan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin Romanlar için strateji planı hazırlayıp bütçe ayırırken, 4 milyon Roman vatandaşın yaşadığı Türkiye’de hükümetin Roman Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımladığını ancak bütçe ayırmadığını söyledi. Konuşmasına Türkiye ve dünya şampiyonu olan Mersin ve Yalovalı Roman gençleri tebrik ederek başlayan Özcan Purçu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın rol model olan gençleri desteklemesini, Roman mahallelerine spor sahaları yapmasını istedi.

SIFIR, SIFIR, SIFIR

Purçu, "Avrupa’da en kalabalık Roman nüfusuna sahip ülke Türkiye. 4 milyona yakın Roman nüfusumuz var. Avrupa Birliği üye ülkelerinin tamamında Roman Strateji Belgesi var ve bütün ülkeler bütçe ayırıyor. Belgeler burada, en altta Türkiye, hiç pay yok. Balkan ülkelerinde Roman vatandaşlar için bütçeden milyon euroluk pay ayrılmış. Türkiye’ye geliyorum, sıfır, sıfır, sıfır" dedi.

AB üyesi ülkeler, Balkan ülkeleri ve Türkiye’nin de dahil olduğu Roma Entegrasyonu 2020 çerçevesinde, 2016 yılında Belgrad’da yapılan toplantının ardından, Romanlar konusunda raporlar sunulduğunu belirten Purçu, Türkiye’nin raporunu 16 Haziran 2017’de gönderdiğini hatırlattı. Özcan Purçu, ardından, TBMM kürsüsünden 2016’da harcandığı belirtilen 3.5 milyar euro için sorular sorarak, hükümete yönelik şöyle konuştu:

NE ŞEKİLDE HARCANDI

"Türkiye hükümet olarak bir rapor gönderdi buraya, bu raporda da şu yazıyor: ’Strateji belgesinde Romanlar için resmi olarak pay ayırmadık.’ Raporda planlanan kısmında 2016 için bir rakam yok, planlanmamış. Ama aynı raporda 2016 yılında 3 milyar 543 milyon lira para harcandığı yazıyor. Rapora göre, planlanan bütçe sıfır. 2016’da harcandığı belirtilen rakam ise 3.543.373.496,67 euro. Bir yanda sıfır lira, bütçede Romanlara pay yok, bir yanda da rapor yayınlanıyor, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından. Roman raporunda parantez içinde diyor ki ’Sadece Romanlara harcanmış bir bedel değil’ Bu da demek oluyor? Dezavantajlı kişiler için harcadık dediğiniz para nedir? Romanları dezavantajlı gruplar içine koyup, dezavantajlılar için harcadığınızı belirtiğiniz parayı, Avrupa’ya Romanlar için harcamaymış gibi sunuyorsunuz. Ancak bu yanıltmaya gerek yok. Hükümet açıklamak zorunda, bu para kime, neye, ne şekilde harcandı? Romanlar için ne harcadığınızı ne siz biliyorsunuz ne de biz. Bildiğimiz bir şey var ki bu yıl da merkezi bütçeden Romanlara pay yok."