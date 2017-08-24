Roma’da ‘meydan’ savaşı

Çoğu Eritreli olan mülteciler, 5 yıldır işgal altında tuttukları bir binadan çıkartılınca geçtiğimiz hafta sonu bu meydana yerleşmişti. Ancak İtalyan yetkililer, göçmenlerin yemek yapmak için kullandığı tüp gazların çevreye risk oluşturmasını gerekçe göstererek müdahalede bulundu. Çoğu sığınma hakkı almış olan mülteciler, polise şişe ve taş atarken, polis de tazyikli su kullandı. Yetkililer, mültecilere taşınmaları için başka bölgeler gösterdiklerini söyledi. Cumartesiden bugüne kadar 800 göstericiden sadece 100 kadarı meydanda kalmakta ısrar etti.